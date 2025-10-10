Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường

Thúy Liễu
Thúy Liễu
10/10/2025 15:31 GMT+7

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi với quy mô 1.000 giường bệnh, khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân của thành phố.

Ngày 10.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là khu vực cửa ngõ tây bắc.

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được khánh thành, chính thức hoạt động từ tháng 1.2026

ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định việc hoàn thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong đầu tư hạ tầng y tế phục vụ dân sinh. Bà Tuyết tin tưởng, bệnh viện sẽ trở thành cơ sở y tế cửa ngõ tây bắc của thành phố, giúp giảm tải cho các bệnh viện nội thành và hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe người dân.

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

ẢNH: THÚY LIỄU

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tọa lạc trên khu đất rộng hơn 60.000 m², gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, phân chia thành các khối chức năng như: khối khám, điều trị, nội trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính - quản trị cùng các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư là 1.854 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP.HCM.

Bệnh viện được thiết kế theo mô hình tiên tiến với các khu chức năng rõ ràng, thuận tiện cho quá trình khám - điều trị - chăm sóc bệnh nhân. 

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cho biết: "Công trình bệnh viện mới là niềm tự hào và nguồn động viên lớn cho tập thể y bác sĩ Củ Chi. Với cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi có thêm điều kiện để phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 1 trong thời gian tới".

 Đầu tư mạnh cho thiết bị y tế và công nghệ số 

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được kỳ vọng là cơ sở y tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực Củ Chi, Hóc Môn và tỉnh Tây Ninh

ẢNH: THÚY LIỄU

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM tập trung hoàn thiện công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là thiết bị phục vụ cho chuyên khoa sâu, bảo đảm đáp ứng quy mô 1.000 giường. Theo kế hoạch, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2026.

Trong giai đoạn này, Bệnh viện Quân y 175 sẽ đồng hành hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi trên nhiều phương diện: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; tư vấn quản trị bệnh viện hiện đại; hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử, kỹ thuật hồi sức, vi phẫu, ECMO…

TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 5.
TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 6.
TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường - Ảnh 7.

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân

ẢNH: THÚY LIỄU

Song song đó, các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM cũng tham gia hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, thông qua nhiều hình thức hợp tác: cử chuyên gia trực tiếp, hỗ trợ tại chỗ, đào tạo luân phiên, hội chẩn từ xa và chuyển giao kỹ thuật mới.

Toàn bộ lộ trình hợp tác và hỗ trợ sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028 dưới sự điều phối tổng thể của Sở Y tế TP.HCM.

Tin liên quan

Lần đầu tiên bệnh viện quân đội hỗ trợ toàn diện cho 1 bệnh viện TP.HCM

Lần đầu tiên bệnh viện quân đội hỗ trợ toàn diện cho 1 bệnh viện TP.HCM

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức vào tháng 10.2025, được Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ toàn diện, cùng 7 bệnh viện chuyên sâu và Trung tâm cấp cứu 115 tiếp sức.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi TP.HCM Sở Y tế Tp.HCM chăm sóc sức khỏe người dân Bệnh viện Quân Y 175
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận