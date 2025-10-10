TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi quy mô 1.000 giường

Ngày 10.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là khu vực cửa ngõ tây bắc.

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được khánh thành, chính thức hoạt động từ tháng 1.2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định việc hoàn thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong đầu tư hạ tầng y tế phục vụ dân sinh. Bà Tuyết tin tưởng, bệnh viện sẽ trở thành cơ sở y tế cửa ngõ tây bắc của thành phố, giúp giảm tải cho các bệnh viện nội thành và hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe người dân.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi ẢNH: THÚY LIỄU

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tọa lạc trên khu đất rộng hơn 60.000 m², gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, phân chia thành các khối chức năng như: khối khám, điều trị, nội trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính - quản trị cùng các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư là 1.854 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP.HCM.

Bệnh viện được thiết kế theo mô hình tiên tiến với các khu chức năng rõ ràng, thuận tiện cho quá trình khám - điều trị - chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cho biết: "Công trình bệnh viện mới là niềm tự hào và nguồn động viên lớn cho tập thể y bác sĩ Củ Chi. Với cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi có thêm điều kiện để phục vụ người dân tốt hơn, đồng thời phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 1 trong thời gian tới".

Đầu tư mạnh cho thiết bị y tế và công nghệ số

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được kỳ vọng là cơ sở y tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực Củ Chi, Hóc Môn và tỉnh Tây Ninh ẢNH: THÚY LIỄU

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM tập trung hoàn thiện công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là thiết bị phục vụ cho chuyên khoa sâu, bảo đảm đáp ứng quy mô 1.000 giường. Theo kế hoạch, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2026.

Trong giai đoạn này, Bệnh viện Quân y 175 sẽ đồng hành hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi trên nhiều phương diện: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; tư vấn quản trị bệnh viện hiện đại; hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử, kỹ thuật hồi sức, vi phẫu, ECMO…

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân ẢNH: THÚY LIỄU

Song song đó, các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM cũng tham gia hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, thông qua nhiều hình thức hợp tác: cử chuyên gia trực tiếp, hỗ trợ tại chỗ, đào tạo luân phiên, hội chẩn từ xa và chuyển giao kỹ thuật mới.

Toàn bộ lộ trình hợp tác và hỗ trợ sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028 dưới sự điều phối tổng thể của Sở Y tế TP.HCM.