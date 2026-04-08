Trẻ em yếu thế kể chuyện Thanh niên xung phong TP.HCM bằng tranh

Ngày 7.4, Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM đã bế mạc và trao giải hội thi ảnh, vẽ tranh cùng hội diễn văn nghệ với chủ đề "Tự hào và khát vọng Thanh niên xung phong".

Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị (28.3.1976 - 28.3.2026).

Vượt ra khỏi khuôn khổ phong trào, hội thi là nơi những trẻ em yếu thế dùng nghệ thuật để cất lên tiếng nói, chia sẻ ước mơ và gửi gắm lòng biết ơn đến sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ áo xanh tình nguyện.

Hội thi vẽ tranh năm nay đã tiếp nhận 60 tác phẩm từ 7 đơn vị tham gia, trong đó có 24 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng xếp hạng. Mỗi bức tranh là một câu chuyện đầy xúc động.

Nép mình bên góc trưng bày, bức tranh khắc họa hình ảnh Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng bão lũ cuối năm 2025 mang một dáng vẻ rất riêng. Đó là tác phẩm của em T.H.M.Q (8 tuổi), một cậu bé mắc hội chứng tự kỷ và chậm phát triển ngôn ngữ.

Tác phẩm của em T.H.M.Q (8 tuổi) ẢNH: THÚY LIỄU

Chị Võ Thị Hải Yến (mẹ của Q.) chia sẻ, bé làm gì cũng rất chậm, từ việc suy nghĩ chọn món ăn cũng mất hàng giờ đồng hồ. Nhưng với hội họa, Q. có một tình yêu đặc biệt.

"Khi nhà trường phát động vẽ về thanh niên xung phong, bé tự nhủ sẽ vẽ các cô chú đi chống bão lũ, dựa trên những hình ảnh, lời kể mà tôi chia sẻ về miền Trung. Bé tự mường tượng và vẽ suốt 2 tuần trời. Bé không biết diễn đạt cảm xúc, vẽ xong chỉ biết cười khoe mẹ là vẽ xong rồi", chị Yến tâm sự.

Nhận xét về các tác phẩm, họa sĩ Siu Quý (Hội Mỹ thuật TP.HCM), đại diện ban giám khảo, đánh giá rất cao mảng tranh của các em thiếu nhi. Ông đặc biệt ấn tượng với những nét vẽ mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm thật, mang tính giáo dục lịch sử và truyền thống sâu sắc.

Các tác phẩm được trưng bày tại lễ tổng kết ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã nhận 76 tác phẩm ảnh nghệ thuật và chọn ra 12 ảnh xuất sắc vào vòng xếp hạng. Gây ấn tượng mạnh mẽ và xuất sắc đoạt giải A là tác phẩm "Khúc Quốc ca không lời" của tác giả Nguyễn Quốc (Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố).



Bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc thiêng liêng khi các em khuyết tật đang thực hiện nghi thức chào cờ bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Tác phẩm "Khúc Quốc ca không lời" ẢNH: NGUYỄN QUỐC

"Dù không thể cất cao tiếng hát nhưng thông qua ánh mắt và cử chỉ, các em vẫn bộc lộ sự trang trọng và lòng tôn kính Tổ quốc. Bức ảnh không chỉ thể hiện sự hòa nhập bình đẳng trong giáo dục, mà còn tri ân sự tận tâm, trách nhiệm của Lực lượng Thanh niên xung phong trong việc gieo hy vọng, ươm mầm tương lai cho những mảnh đời khiếm khuyết", anh Quốc chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM, nhấn mạnh những hội thi văn hóa, nghệ thuật này là điểm nhấn ý nghĩa để ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần cống hiến của thanh niên xung phong thành phố. Đồng thời, đây là sân chơi giúp tăng cường sự gắn bó, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động và đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm.



Kết quả các hội thi: I. Hội thi vẽ tranh: Giải tập thể xuất sắc: Làng Thiếu niên Thủ Đức. Nhóm trẻ dưới 10 tuổi: 2 giải A thuộc về em Lê Từ Phúc (tác phẩm: Màu xanh giữa phố - Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình) và em Bùi Ngọc Thiên Anh (tác phẩm: Ước mơ của em - Làng Thiếu niên Thủ Đức). Nhóm trẻ từ 10 - 15 tuổi: 2 giải A thuộc về em Mai Thanh Trúc (tác phẩm: Chúng tôi có mặt - Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân) và em Nguyễn Vũ Song Ngân (tác phẩm: Thanh niên xung phong với nhiệm vụ mới - Làng Thiếu niên Thủ Đức). II. Hội thi ảnh: Giải tập thể xuất sắc: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố. 2 giải A: Tác phẩm "Khúc Quốc ca không lời" (Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM) và "Giáo dục lòng yêu nước từ những nghi thức giản dị" (Làng Thiếu niên Thủ Đức). III. Hội diễn văn nghệ: Giải nhất: Cơ quan Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM. Giải nhì: Làng Thiếu niên Thủ Đức. Giải ba: Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình.



