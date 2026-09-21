Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 21.9, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Theo phần báo cáo kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 21.9 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 21.9.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 664 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, 631 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu nhiều nguồn thông tin như tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Khu vực này trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn, được xác định có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sau khi xác định các khu vực nghi có mộ, lực lượng chức năng tổ chức đào thăm dò, từng bước mở rộng phạm vi. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hài cốt, việc khai quật được thực hiện thủ công, thận trọng nhằm giữ tối đa hài cốt, di vật và các thông tin phục vụ quá trình xác định danh tính sau này.