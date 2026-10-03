Phê bình 17 chủ tịch UBND xã ở Quảng Ngãi vì thiếu nghiêm túc trong dự hội nghị

Ngày 3.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 1.10 ẢNH: CẨM ÁI

Theo đó, vào ngày 1.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua công tác đăng ký, tổng hợp thành phần và theo dõi việc tham dự buổi làm việc, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị đăng ký thành phần tham dự chậm so với thời hạn yêu cầu. Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ tịch UBND các xã: Ia Chim, Sa Loong, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sa Bình, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh, Sơn Hà - đã không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị nói trên.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh ẢNH: CẨM ÁI

Xem xét kiểm điểm đối với các trường hợp vi phạm, tái diễn

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần được yêu cầu.

Chủ động rà soát, xác định và đăng ký đúng thành phần, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tổng hợp và chuẩn bị tổ chức cuộc họp. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức được phân công tham dự họp thực hiện nghiêm việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian và xuyên suốt nội dung cuộc họp; trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải kịp thời báo cáo và được người chủ trì đồng ý theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành các quy định nêu trên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc đăng ký và tham dự các phiên họp, cuộc họp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, phê bình, kiểm điểm đối với các trường hợp vi phạm, tái diễn tình trạng đăng ký chậm, tham dự không đúng thành phần, không đầy đủ hoặc không chấp hành nghiêm túc quy định về tham dự họp.