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    Thời sự

    Cựu phó phòng tài nguyên và môi trường ở Quảng Ngãi bị khai trừ khỏi Đảng

    Hải Phong
    Hải Phong
    Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị truy tố về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi (cũ) bị khai trừ khỏi Đảng.

    Ngày 3.10, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đăng tải thông cáo báo chí kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong đó có một nội dung đáng chú ý: thi hành kỷ luật một đảng viên bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

    Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi).

    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Phạm Văn Thanh, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành), cựu Chi ủy viên Chi bộ, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi (trước ngày 1.7.2025) đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

    Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, vi phạm của ông Phạm Văn Thanh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân ông, đến mức phải thi hành kỷ luật.

    Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

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