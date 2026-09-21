Khiển trách nguyên chủ tịch UBND xã ở Quảng Ngãi do va chạm giao thông nghiêm trọng

Ngày 21.9, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đăng tải thông cáo báo chí kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban Kiểm tra nhận thấy ông Hưng khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đường bộ đã để xảy ra va chạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng.

Địa phận xã Đăk Mar nổi tiếng với cây cà phê ẢNH: HẢI PHONG

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar; ông Nguyễn Bảo Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Trần Thị Yến, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, còn để xảy ra khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Để xảy ra những khuyết điểm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Bảo Tân, Bí thư Đảng ủy xã và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Mar và ông Nguyễn Bảo Tân, bà Nguyễn Thị Mai Hương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với bà Trần Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar có những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy chế làm việc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Yến, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Trần Thị Yến.