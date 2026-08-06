Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch UBND xã chi tiêu trái quy định hơn 1,4 tỉ đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình hôm 5.8 đã họp, xem xét và quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh (49 tuổi), đảng viên Chi bộ các Cơ quan Đảng, chuyên viên Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Bình Sơn. Ông Hanh nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, và 2020 - 2025; nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng ông Lê Ngọc Hanh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những vi phạm của ông Hanh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng nơi sinh hoạt, cơ quan nơi công tác.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có ông Lê Ngọc Hanh (đã bị bắt tạm giam), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định giai đoạn 2012 - 2024 ông Lê Ngọc Hanh giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã La Sơn đã chỉ đạo nhiều cấp dưới của mình không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, tiền đấu giá quyền sử dụng đất, và tiền đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỉ đồng.