Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Bường, Lê Văn Hà

Ngày 12.5.2026, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Văn Bường, nguyên: Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Phiệt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV; Lê Văn Hà, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, tháng 4.2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Tháng 3.2026, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng đó, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Tháng 1.2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Việc bắt tạm giam ông Bường được cơ quan điều tra thực hiện trong quá trình mở rộng giai đoạn 2 của vụ án "đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ", xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.