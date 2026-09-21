Trong 2 ngày, xảy ra 8 trận động đất ở vùng cao Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Ngày 21.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát đi thông báo về 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 0 giờ 10 phút 57 giây ngày 21.9 tại khu vực xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng), có độ lớn 2,6 độ Richter.

Bản đồ rung chấn trận động đất có độ lớn 3 độ Richter ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Chỉ khoảng 27 phút sau, vào lúc 0 giờ 37 phút 28 giây, tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter.

Đến 3 giờ 38 phút 40 giây cùng ngày, khu vực xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) tiếp tục xảy ra động đất, có độ lớn 2,7 độ Richter.

Chưa đầy 1 giờ sau, lúc 4 giờ 20 phút 15 giây, tại khu vực xã Măng Bút lại xảy ra một trận động đất, có độ lớn 3 độ Richter.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cả 4 trận động đất nói trên đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất là cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất này.

Một lãnh đạo UBND xã Trà Tân cho hay người dân trên địa bàn cảm nhận khá rõ rung chấn của trận động đất xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, trong ngày 20.9, trên địa bàn xã vùng cao Trà Linh và Măng Bút cũng xảy ra 4 trận động đất với cường độ từ 2,5 – 2,8 độ Richter.