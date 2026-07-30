Động đất độ lớn M3.6 ở Cao Bằng

TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, cho biết, lúc 19 giờ 44 tối nay 30.7 (giờ Hà Nội), trung tâm đã ghi nhận xảy ra trận động đất ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ vị trí chấn tâm trận động đất ở Cao Bằng tối 30.7 ẢNH: IES

Trận động đất xảy ra tại tọa độ 22.926 vĩ độ Bắc, 105.664 kinh độ Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, độ lớn là M3.6, có cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cao Bằng nằm trong vùng đứt gãy kiến tạo hoạt động mạnh, từng xảy ra nhiều trận động đất. Trong đó, riêng năm 2019 tại H.Trùng Khánh (đơn vị hành chính cũ) xảy ra một chuỗi trận động đất trong các tháng 11 và 12. Đặc biệt, có thời gian (tháng 11.2019) chỉ trong vài ngày đã xảy ra 5 trận liên tiếp (động đất chùm), trong đó trận động đất mạnh nhất đạt M5.4 (sáng 25.11.2019). Đây là trận động đất gây lở đá làm hư hại tài sản tại địa phương và khiến các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc bị rung lắc mạnh.

Mới đây nhất,ngày 10.9.2024, xảy ra trận động đất có độ lớn M2.5 cũng tại xã Bảo Lạc, cách vị trí xảy ra trận động đất hôm này khoảng 10 km về phía đông.

Theo các chuyên gia, Cao Bằng đứt gãy là do nằm trên hệ thống đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. Đây là đới đứt gãy kiến tạo vẫn đang hoạt động, liên tục tích tụ năng lượng và giải phóng định kỳ qua các trận động đất kích thước nhỏ đến trung bình.