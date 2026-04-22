Trong 3 giờ, 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Ngày 22.4, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) phát đi thông báo về 5 trận động đất vừa xảy ra sáng cùng ngày trên địa bàn xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất thứ nhất với cường độ 3 độ Richter, xảy ra lúc 5 giờ 16 phút 56 giây, tại xã vùng cao Trà Linh (thành phố Đà Nẵng). Tiếp đến, trận động đất với cường độ 2,8 độ Richter, xảy ra lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, ở xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Bản đồ rung chấn trận động đất 3,1 độ Richter ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Trận động đất thứ ba xảy ra lúc 6 giờ 24 phút 41 giây với cường độ với 3,1 độ Richter ở xã Trà Linh. Ngoài ra, trận động đất thứ 4 với cường độ 2,9 độ Richter, xảy ra vào lúc 7 giờ 16 phút 39 giây cũng tại xã Trà Linh.

Riêng trận động đất thứ 5, cũng xảy ra tại xã vùng cao Trà Linh vào lúc 8 giờ 9 phút với cường độ với 2,6 độ Richter.

Cả 5 trận động đất này đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Một lãnh đạo UBND xã Trà Linh, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra liên tiếp nhiều trận động đất gây rung chấn, người dân cảm nhận rất rõ. Tuy nhiên, đây chỉ là những trận động đất kích thích, qua rà soát địa phương chưa ghi nhận thiệt hại nào về người lẫn tài sản do các trận động đất này gây ra.