Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trong 3 giờ, 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/04/2026 12:12 GMT+7

Chỉ trong vòng khoảng 3 giờ, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất với độ rung chấn.

Ngày 22.4, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) phát đi thông báo về 5 trận động đất vừa xảy ra sáng cùng ngày trên địa bàn xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất thứ nhất với cường độ 3 độ Richter, xảy ra lúc 5 giờ 16 phút 56 giây, tại xã vùng cao Trà Linh (thành phố Đà Nẵng). Tiếp đến, trận động đất với cường độ 2,8 độ Richter, xảy ra lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, ở xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Trong 3 giờ, 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Bản đồ rung chấn trận động đất 3,1 độ Richter

ẢNH: VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Trận động đất thứ ba xảy ra lúc 6 giờ 24 phút 41 giây với cường độ với 3,1 độ Richter ở xã Trà Linh. Ngoài ra, trận động đất thứ 4 với cường độ 2,9 độ Richter, xảy ra vào lúc 7 giờ 16 phút 39 giây cũng tại xã Trà Linh.

Riêng trận động đất thứ 5, cũng xảy ra tại xã vùng cao Trà Linh vào lúc 8 giờ 9 phút với cường độ với 2,6 độ Richter.

Cả 5 trận động đất này đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Một lãnh đạo UBND xã Trà Linh, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra liên tiếp nhiều trận động đất gây rung chấn, người dân cảm nhận rất rõ. Tuy nhiên, đây chỉ là những trận động đất kích thích, qua rà soát địa phương chưa ghi nhận thiệt hại nào về người lẫn tài sản do các trận động đất này gây ra.

Động đất ở Lào, người dân tại Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Khám phá thêm chủ đề

Động đất Sóng thần Đà Nẵng Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận