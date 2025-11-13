Động đất ở Lào, người dân tại Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, lúc 23 giờ 26 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 12.11, một trận động đất có độ lớn 4.8 M đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,373 độ vĩ bắc; 104,572 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Vị trí này tại Lào (tỉnh Houaphan), cách biên giới Việt Nam (xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.



Bản đồ chấn tâm động đất ẢNH: IES

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, nhiều người ở Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An… cho biết cảm nhận rõ rung chấn mạnh "như có động đất". Nhiều người phản ánh đồ vật trong nhà rung lắc. Trên mạng xã hội, khi một số tài khoản nêu câu hỏi liệu có phải vừa có động đất, nhiều người đã chia sẻ cảm nhận của mình.

Chị Nguyễn Thu Huyền ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết: "Đang nằm trên giường thì mình thấy giường bị rung, sau đó có cảm giác bị say xe chóng mặt, 2 lần liền".

Tài khoản Dương Thoa chia sẻ: "Thái Nguyên lúc gần 23 giờ 30, mình đi lên cầu thang tưởng bị chóng mặt, giờ xem tin mới biết là động đất".

Một người ở Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phản ánh "cảm nhận rung lắc rất rõ". Tài khoản Mỹ Chi Phạm ở Kỳ Sơn (Nghệ An), vùng giáp biên giới với Lào, cũng thông tin: "Mình nằm trên giường (trong phòng ngủ tầng 4) mà thấy giường rung lắc rõ luôn"…

Năm nay, người dân Hà Nội và nhiều địa phương khác ở nước ta nhiều lần cảm nhận được rung chấn dù động đất xảy ra ở nước ngoài. Trong đó, chiều 28.3, nhiều người trong các công sở, nhà cao tầng ở thủ đô cảm nhận rõ rung lắc mạnh do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn hơn 7 độ M từ Myanmar.