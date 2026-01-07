Động đất Nhật Bản: Người Việt ám ảnh tiếng chuông cảnh báo và khoảnh khắc sinh tử

Khi chiếc điện thoại reo lên với âm thanh cảnh báo động đất, anh Thiện - một người Việt ở Nhật Bản chỉ biết khom người, ôm đầu, chờ cơn rung lắc qua đi. Nhiều người Việt khác cũng kể lại những lần gặp động đất Nhật Bản với những bí quyết xử trí trong thời khắc nguy hiểm.

"Không quá lo sợ"

Sáng 6.1, động đất mạnh xảy ra tại 2 tỉnh Shimane và Tottori của Nhật Bản khiến giới chức yêu cầu người dân cảnh giác cao độ khi nền địa chất suy yếu kết hợp với mưa lớn có thể gây sạt lở nghiêm trọng.

Anh Thiện có hơn 9 năm sống và làm việc ở Nhật, nhiều lần trải qua động đất ẢNH: NVCC

Hơn 9 năm sống và làm việc ở Nhật Bản, anh Trần Minh Thiện (34 tuổi, quê ở Vĩnh Long) nói rằng bản thân cũng từng trải qua 4 - 5 trận động đất trong khoảng thời gian sống ở Niigata, Osaka. Hiện tại, anh đang làm việc ở Tokyo.

May mắn, sau những trận động đất đó anh không gặp sự cố nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, cụm từ "động đất Nhật Bản" với anh chàng Việt Nam vẫn là nỗi ám ảnh thường trực khi làm việc nơi đất khách.

Trận động đất xảy ra hôm 6.1 có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía đông tỉnh Shimane với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, cùng cường độ địa chấn ở mức 5+ trên thang đo 7 bậc của Nhật Bản. Dù vậy, anh Thiện cho biết những người dân địa phương và cả cá nhân anh không quá lo sợ, mọi người vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình.

Chị Trang có sở thích chụp khung cảnh gần nơi sinh sống ẢNH: NVCC

"Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra nhiều trận động đất, nên mình luôn trong tâm thế chuẩn bị tâm lý. Những lần trước gặp động đất, nhẹ thì chỉ rung lắc, nặng hơn thì nứt tường. Mình cũng thấy ám ảnh tiếng cảnh báo động đất qua điện thoại", anh chia sẻ thêm.

Anh Thiện cho biết khi gặp động đất, anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tuân thủ các nguyên tắc an toàn đã tìm hiểu trước đó. Nếu đang ở trong nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường, nhà để tránh đồ vật rơi xuống đầu. Khi ẩn nấp, anh ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu để bảo vệ vùng quan trọng này.

Chàng trai hy vọng thiên tai sẽ không xảy ra, mọi người được bình yên để sống và làm việc. Anh cũng dự định vài tháng nữa sẽ về Việt Nam sống để tiếp tục các kế hoạch của mình.

Tài khoản P.H.M, một người Việt đang sống ở Nhật cũng chia sẻ về bí quyết đối mặt khi động đất xảy ra và nhận về hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Người này cho biết anh luôn chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, để ý điện thoại cảnh báo và giữ bình tĩnh khi động đất xảy ra.

Luôn giữ bình tĩnh

Chị Phạm Thị Trang (27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) hiện đang làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản đã từng chứng kiến động đất. Nơi chị sống, việc xảy ra động đất không phải là điều quá ngạc nhiên. Lần đầu tiên chị chứng kiến là khi mới sang làm việc được khoảng 4 tháng, lúc đó chị khá bất ngờ, lo lắng.

"Lần đó, tôi chỉ biết ngồi lặng im trong phòng, chưa tin động đất xảy ra ngay nơi mình sống. Tôi cảm nhận giường ngủ và đèn trong phòng lắc lư dữ dội, hốt hoảng hỏi lại người cùng phòng vì sợ cảm nhận không đúng. Sự rung lắc diễn ra chỉ trong thời gian ngắn và tôi sớm lấy lại bình tĩnh", chị Trang nói.

Chị Trang từng chứng kiến động đất ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Những lần sau, chị không quá hoảng hốt, bình tĩnh ở yên trong phòng chờ cơn rung chấn đi qua. Theo chị, mọi người nên theo dõi dự báo xảy ra động đất trên các ứng dụng để chuẩn bị tinh thần và nhu yếu phẩm cần thiết.

"Hôm nay tôi cũng đọc thông tin động đất xảy ra ở Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi thứ ở thời điểm hiện tại nơi tôi sống vẫn diễn ra bình thường. Nếu có động đất lớn xảy ra tôi sẽ cùng mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, cố gắng cầm theo giấy tờ tùy thân quan trọng", chị Trang nói.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân Nhật Bản duy trì cảnh giác cao độ trước các dư chấn có cường độ tương đương trong vòng một tuần tới, đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày đầu sau trận động đất ngày 6.1. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất và đá từ các sườn dốc cũng được đặt ở mức báo động do kết cấu địa chất bị suy yếu sau rung chấn. Đặc biệt, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi khu vực này dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.



