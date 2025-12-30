Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Nhật gây sốt trong trang phục giản dị chuyển vào sống ở dinh thự Tokyo

Thụy Miên
30/12/2025 10:29 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm 29.12 đã chuyển khỏi ký túc xá của Hạ viện đến dinh thự chính thức của nhiều đời lãnh đạo nước này.

Thủ tướng Nhật Bản mang 'dép lào' chuyển vào sống ở dinh thự Tokyo - Ảnh 1.

Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội

ảnh: chụp từ X

Báo The Japan Times đưa tin Thủ tướng Nhật Bản đã chuyển vào ở tại dinh thự thuộc quận Nagata của Tokyo, gần khu đặt trụ sở của các văn phòng chính phủ.

Việc chuyển nhà của bà Takaichi Sanae đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì phong cách trang phục thoải mái của bà. Theo ảnh chụp từ truyền thông trong nước, bà mang dép kẹp vào thời điểm chuyển vào dinh thủ tướng.

Phu quân của thủ tướng là ông Taku Yamamoto sẽ sống cùng vợ tại đây. Ông Yamamoto, cựu nghị sĩ hạ viện, trước đó từng bị đột quỵ.

Theo Kyodo News, việc bà Takaichi chuyển vào dinh thự chính thức của thủ tướng diễn ra sau 2 tháng kể từ khi bà nhậm chức. Dinh thự chỉ cách văn phòng thủ tướng khoảng 1 phút đi bộ.

Dù bà Takaichi từng có kế hoạch chuyển nhà sớm ngay sau khi trở thành thủ tướng, các nguồn tin thân cận bà giải thích rằng lịch trình ngoại giao và quốc hội dày đặc đã làm trì hoãn kế hoạch này.

Nữ thủ tướng cũng từng đối mặt với sự chỉ trích từ lãnh đạo đảng đối lập là cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda vì bà đến văn phòng trễ khoảng 35 phút sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ở đông bắc Nhật Bản vào đêm 8.12.

Lúc đó, nữ thủ tướng đã bị trì hoãn vì xe công vụ chở bà không đến đúng giờ, và một sĩ quan an ninh buộc phải chở bà đến văn phòng.

Khu dinh thự chính thức của thủ tướng là một tòa nhà xây bằng gạch từ cuối thập niên 1920. Trong thập niên kế tiếp, nơi đây là hiện trường chứng kiến 2 cuộc đảo chính.

Bất ngờ phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản

