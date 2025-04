Một người ở TP.HCM bất ngờ xỉu và qua đời khi sơ tán theo đường thoát hiểm lúc động đất Myanmar

Mới đây, trong báo cáo gửi đến Sở Xây dựng TP.HCM, UBND Q.8 đã tổng hợp những trường hợp ở các căn hộ chung cư trên địa bàn quận bị ảnh hưởng sau khi xảy ra rung chấn do ảnh hưởng động đất ở Myanmar.

Theo UBND Q.8, lúc 13 giờ 20 phút, ngày 28.3 đã xảy ra động đất mạnh hơn 7 độ Richter ở Myanmar, khiến TP.HCM bị rung chấn. Hiện tượng rung lắc ở TP.HCM được ghi nhận trên diện rộng tại nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có khu vực Q.8 kéo dài khoảng 20 giây.

Sau thời gian diễn ra rung chấn UBND Q.8 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phối hợp với UBND 10 phường rà soát và ghi nhận ảnh hưởng tại các tòa nhà cao tầng sau khi xảy ra rung chấn. Qua rà soát, tính đến ngày 3.4, UBND Q.8 tổng đã hợp các chung cư trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Một bức tường nằm ở hành lang lô C, chung cư Diamond Riverside bị nứt sau lần rung chấn do ảnh hưởng từ trận động đất ở Myanmar

Ảnh: Phạm Hữu

Cụ thể, tại Chung cư Pegasuite 1 (Phương Việt 1) nằm tại P.6, trong quá trình xảy ra hiện tượng rung chấn có 1 cư dân sinh sống tại tầng 34 (thuê căn hộ này) khi di chuyển theo lối thoát hiểm của chung cư từ tầng 34 xuống tầng 21 thì bị ngất xỉu và được cư dân báo cấp cứu. Tuy nhiên khi xe cấp cứu đến nơi thì đã ngưng thở và qua đời. Đồng thời, qua kiểm tra chung cư chưa ghi nhận bị ảnh hưởng bởi rung chấn.

Còn tại P.16, tại chung cư Mỹ Phúc (số 192 đường Phạm Đức Sơn) ghi nhận có 1 căn hộ bị nứt kính cửa sổ.

Đặc biệt, chung cư Diamond Riverside (P.16) ghi nhận có 120 căn hộ bị nứt tường gạch. Đến ngày 29.3, Ban Quản trị Chung cư cung cấp thông tin có 342 trường hợp căn hộ bị nứt tường gạch (tăng thêm 222 trường hợp so với số lượng đã ghi nhận ngày 28.3). Đến 19 giờ, ngày 30.3 ghi nhận cả chung cư có 400 căn hộ bị nứt tường gạch. Trong đó lô A có 135 căn; lô B có 102 căn; lô C có 96 căn; lô D có 67 căn (tăng thêm 58 trường hợp so với ngày 29.3).

Mảng gạch bị bong tróc tại lô A chung cư Diamond Riverside

Qua đó, UBND Q.8 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị Q.8 phối hợp với UBND P.16, Ban Quản trị chung cư Diamond Riverside tiếp tục theo dõi vụ việc. Đồng thời khẩn trương phối hợp với các đơn vị tổ chức làm việc và có phương án xử lý để thông tin đến cư dân được rõ.

Ngày 31.3, tại cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM có hướng dẫn và đề nghị Ban quản trị chung cư Diamond Riverside tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đối với các kết cấu, hạng mục công trình có xảy ra hiện tượng nứt theo như phản ánh của cư dân (tự thực hiện nếu có đủ năng lực), trường hợp không có đủ năng lực cần thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện.