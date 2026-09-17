3 trận động đất liên tiếp, người dân vùng cao Đà Nẵng cảm nhận rõ rung lắc

Ngày 17.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát đi thông báo về 3 trận động đất liên tiếp xảy ra trong cùng ngày tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.

Theo thông báo, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 10 giờ 41 phút 33 giây tại khu vực xã Trà Tân, có độ lớn 2,7 độ Richter.

Vùng cao xã Trà Tập nơi xảy ra trận động đất 3 độ Richter ẢNH: THIỆN TÙNG

Chỉ khoảng 11 phút sau, lúc 10 giờ 52 phút 17 giây, tại khu vực xã Trà Tân tiếp tục xảy ra một trận động đất khác, có độ lớn 2,6 độ Richter.

Đến 11 giờ 23 phút 20 giây cùng ngày, một trận động đất thứ 3 xảy ra tại khu vực xã Trà Tập, với độ lớn 3 độ Richter.

Cả 3 trận động đất này đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Một lãnh đạo UBND xã Trà Tập cho biết, trận động đất xảy ra trên địa bàn có độ rung chấn khá mạnh, người dân cảm nhận rất rõ.

"Anh em đang ngồi làm việc trong trụ sở kiên cố mà rung cả ghế. Động đất xảy ra ở xã Trà Tập nhưng người dân ở xã Nam Trà My cũng như các xã giáp ranh đều cảm nhận rung lắc rất rõ", vị lãnh đạo này nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Trà Tập, đến nay địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, việc liên tiếp xảy ra các trận động đất trong thời gian ngắn khiến người dân vùng cao không khỏi lo lắng.

"Địa phương không biết đánh giá mức độ rủi ro thiên tai thế nào nhưng việc liên tục xảy ra động đất gây rung chấn khiến người dân bất an", lãnh đạo UBND xã Trà Tập thông tin thêm.