Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch phường Bạc Liêu vì thiếu kiểm tra, giám sát

Ngày 27.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu, cho biết đang chờ Sở Nội vụ tổ chức họp kiểm điểm bản thân theo kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

"Khi Sở Nội vụ triển khai nội dung thì tôi sẽ có ý kiến", ông Xô thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành kết luận 5 nội dung tố cáo đối với ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu.

UBND tỉnh Cà Mau có kết luận nội dung tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu ẢNH: G.B

Ông Xô bị tố cáo có dấu hiệu buông lỏng quản lý trật tự xây dựng; không kiểm tra, xử lý kịp thời công trình có dấu hiệu vi phạm; xử lý không đồng đều; để nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm tồn tại kéo dài và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu.



Tuy nhiên, từ kết quả xác minh, UBND tỉnh Cà Mau xác định 4 nội dung tố cáo nêu trên đều là tố cáo sai.

Riêng nội dung tố cáo ông Xô không thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương được xác định là đúng.

Theo kết luận, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chưa làm hết trách nhiệm, không xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm. Trong khi đó, ông Xô chưa có giải pháp kiểm tra việc thực hiện, dẫn đến nhiều công trình vi phạm chưa được kiểm tra, xử lý.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Xô do chưa sát sao kiểm tra, giám sát cấp dưới, để xảy ra sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; đồng thời xử lý các công trình vi phạm, tránh phát sinh điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân.