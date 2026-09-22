Chủ tịch UBND xã Trí Phải ở Cà Mau bị kiến nghị rút kinh nghiệm

Ngày 22.9, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã có kết luận thanh tra về quản lý biên chế, bố trí công chức, viên chức, công tác bổ nhiệm và chi trả chế độ ưu đãi người có công tại UBND xã Trí Phải và kiến nghị rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã Trí Phải.

Theo kết luận, đề án vị trí việc làm của UBND xã Trí Phải xây dựng thừa 4 vị trí lãnh đạo, quản lý so với danh mục quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP. Ban Quản lý dự án và Trung tâm Công ích xã chưa xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Trí Phải (Cà Mau) bị kiến nghị rút kinh nghiệm ẢNH: G.B

Trước đó, tháng 6.2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Trí Phải bố trí 9 công chức, trong khi đề án được phê duyệt có 8 biên chế chuyên môn. Có 3 trường hợp chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã được bố trí công tác chưa phù hợp trình độ chuyên môn.

Một trường hợp có trình độ trung cấp quân sự cơ sở, trong khi vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành phù hợp. Người này đang học đại học luật.

Một trường hợp có trình độ đại học quản lý đất đai, nhưng vị trí được bố trí yêu cầu trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành luật, luật kinh tế, chính trị học, hành chính, kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý công, quản trị văn phòng, xã hội học, quản lý văn hóa, tổ chức và nhân sự.

Trường hợp còn lại có trình độ đại học luật, trong khi đề án yêu cầu đại học công nghệ thông tin hoặc đại học chuyên ngành máy tính.

Ngoài ra, 9 công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 4 trường hợp, gồm 2 công chức và 2 viên chức, thiếu chứng chỉ tin học. Phần nội dung kết luận ghi 3 trường hợp, gồm 2 công chức và 1 viên chức, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

Trong niên độ thanh tra, Chủ tịch UBND xã Trí Phải đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 42 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, gồm 12 công chức, 6 viên chức đơn vị trực thuộc và 24 viên chức sự nghiệp giáo dục.

Qua kiểm tra 42 hồ sơ, đoàn thanh tra xác định 4 quyết định bổ nhiệm công chức ban hành năm 2026 chưa căn cứ Nghị định số 334/2025/NĐ-CP. Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục chưa thể hiện nội dung thảo luận, thống nhất, cho ý kiến của Đảng ủy xã; một hồ sơ thiếu kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh kiến nghị tổ chức rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã Trí Phải, với vai trò người đứng đầu. Chủ tịch UBND xã Trí Phải được yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm đối với 4 cán bộ liên quan.