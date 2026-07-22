Thanh tra chỉ nhiều tồn tại trong quản lý thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi

Ngày 22.7, tin từ thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

Theo kết luận thanh tra, công tác lập dự trù, cập nhật nhu cầu sử dụng thuốc của bệnh viện chưa bám sát thực tế. Tại thời điểm kết thúc thực hiện hợp đồng cung ứng, có 20 mặt hàng thuốc không phát sinh nhu cầu mua sắm, 10 mặt hàng được mua dưới 50% và 242 mặt hàng được mua dưới 80% so với số lượng theo hợp đồng đã ký, được xác định chưa đúng quy định của Bộ Y tế.

Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ nhiều tồn tại trong quản lý thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi ẢNH: GIA BÁCH

Bên cạnh đó, công tác theo dõi nhập, xuất, tồn thuốc chưa thường xuyên, còn phát sinh thuốc tồn kho nhưng không sử dụng trong 2 năm.

Thanh tra cũng chỉ ra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn còn phát sinh hồ sơ lỗi cảnh báo và hồ sơ bị từ chối thanh toán do sai sót trong quá trình nhập liệu, kiểm tra, trích chuyển dữ liệu, chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT.

Theo kết luận thanh tra, các tồn tại nêu trên xuất phát từ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa các khoa, phòng trong lập kế hoạch, theo dõi và sử dụng thuốc còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến dự trù chưa sát nhu cầu điều trị. Hệ thống công nghệ thông tin còn phát sinh lỗi kỹ thuật ở một số thời điểm. Các hạn chế này chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh và chưa phát hiện dấu hiệu cố ý vi phạm.

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm chính thuộc ông Dương Quốc Thống, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi và ông Trần Việt Quân, Phó giám đốc phụ trách bảo hiểm y tế, dược. Trách nhiệm trực tiếp thuộc Tổ thẩm định bảo hiểm y tế gồm ông Huỳnh Khải, ông Huỳnh Tấn Lực, bà Võ Mỹ Trung và Khoa Dược do bà Lâm Ngọc Diễm phụ trách.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo bệnh viện; đồng thời đề nghị giám đốc bệnh viện tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan.

Kết luận thanh tra cũng ghi nhận Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi cơ bản thực hiện đúng quy định về ký hợp đồng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, triển khai bệnh án điện tử và Đề án 06. Thanh tra tỉnh không kiến nghị xử lý về kinh tế, không kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.