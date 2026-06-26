Thanh tra Cà Mau xác minh tài sản 15 người, kiến nghị rút kinh nghiệm 14/15 người

Ngày 26.6, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, đơn vị này có kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đối với đối với 15 người được lựa chọn ngẫu nhiên qua bốc thăm.

Cụ thể, Thanh tra đã ban hành 15 kết luận xác minh các cán bộ đang công tác tại 10 cơ quan, đơn vị, gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng; Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp; Trường đại học Bạc Liêu; Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu; Trường cao đẳng Y tế Cà Mau; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; UBND xã Phan Ngọc Hiển; UBND xã Trần Văn Thời và UBND xã Hồng Dân.

Thanh tra Cà Mau có kết luận đối với 15 cán bộ kê khai tài sản ẢNH: THANH TRA

Theo kết luận xác minh, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 4/15 người (26%) và rút kinh nghiệm 10/15 người (66%). Những tồn tại chủ yếu là không kê khai tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên như tiền trong tài khoản thanh toán, tiền mua bảo hiểm nhân thọ, xe mô tô...; đồng thời kê khai thông tin mô tả tài sản, xác định giá trị tài sản chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa rõ ràng.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo việc kê khai, nộp và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; hướng dẫn, rà soát, yêu cầu sửa đổi, bổ sung khi cần thiết và chỉ đạo người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai, giải trình trung thực về tài sản, thu nhập.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm, 101/101 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tổng số người thực hiện kê khai là 1.864/1.864, đạt tỷ lệ 100%. Trong số này, có 1.640 bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết và 224 bản được công khai tại các cuộc họp.