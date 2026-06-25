Bắt giữ người tung tin giả 'tôm khô Cà Mau làm từ cao su non'

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận với PV Thanh Niên ngày 25.6, tại Hà Nội, đơn vị đã bắt giữ một người liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về "tôm khô Cà Mau được làm bằng cao su non". Lực lượng chức năng đang di lý người này về Cà Mau để phục vụ điều tra.

Người bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Quang Tuyên (42 tuổi, ở phường Từ Liêm, thành Hà Nội). Bước đầu, Tuyên thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung tung tin sai sự thật về việc việc tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 23.6, trên các nền tảng Facebook và TikTok "Góc Nhìn Tri Thức" xuất hiện đoạn video dài gần 4 phút với nội dung cho rằng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một cơ sở sản xuất tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc bị cấm. Video còn đưa thông tin một phụ nữ tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở xã Cái Nước) bị bắt và sử dụng hình ảnh minh họa lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa cùng các sản phẩm tôm khô.

Về thông tin phát tán trên mạng xã hội như trong ảnh, Công an Cà Mau xác định đây là thông tin sai sự thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 17.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt bình luận, gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh cho thấy không có vụ việc nào xảy ra như nội dung video đăng tải. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Liên quan vụ việc, ông Nghiêm Thanh Miền, Phó chủ tịch UBND xã Cái Nước, cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở xã Cái Nước) bị bắt vì sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tung tin giả "tôm khô làm từ cao su non" để xử lý theo quy định của pháp luật.