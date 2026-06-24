'Tôm khô làm từ cao su non' là thông tin sai sự thật

Ngày 24.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành công văn hỏa tốc liên quan đến thông tin không đúng sự thật về sản phẩm tôm khô đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo công văn, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin với nội dung "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non" tại xã Cái Nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng báo cáo không có vụ việc công an vây bắt như thông tin lan truyền. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu xác minh, xử lý vụ thông tin trên mạng xã hội lan truyền tôm khô làm từ cao su non ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thông tin nêu trên không có căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin nêu trên; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thức, khách quan về kết quả xác minh cho các cơ quan báo chí và tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc suy diễn thông tin sai sự thật liên quan vụ việc.

Ngoài ra, Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch được giao phối hợp các cơ quan liên quan chủ động thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác về vụ việc; kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên không gian mạng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc xử lý vụ việc nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính xác, ổn định dư luận xã hội và bảo vệ uy tín sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.