Đời sống Ẩm thực

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách

Gia Bách
Gia Bách
18/01/2026 12:11 GMT+7

Các cơ sở sản xuất tôm khô ở Cà Mau bước vào cao điểm mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, mặt hàng tôm sú khô nguyên vỏ trở được nhiều khách hàng săn tìm, dù giá bán thuộc nhóm cao nhất.

Từ lâu, tôm khô đã là đặc sản quen thuộc của Cà Mau và nổi tiếng bởi vị ngọt tự nhiên, độ dai và mùi thơm đặc trưng, thường được người tiêu dùng chọn làm quà biếu mỗi dịp lễ, tết. Năm nay, thị trường đặc biệt "hút" với dòng tôm sú khô nguyên vỏ - sản phẩm đòi hỏi nguồn nguyên liệu lớn, quy trình chế biến kỹ và thời gian sản xuất kéo dài.

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 1.

Các loại tôm khô Cà Mau nổi tiếng vị ngọt đậm, chất lượng vượt trội, được nhiều người chọn làm quà biếu dịp lễ, tết; năm nay tôm sú khô nguyên vỏ đặc biệt hút hàng

ẢNH: G.B

Tại HTX Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, Cà Mau), không khí sản xuất tất bật từ khoảng tháng 11. Đây là đơn vị tiên phong làm tôm sú khô nguyên vỏ và là sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của địa phương đối với mặt hàng này. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ lưỡng, là tôm sú nuôi theo hướng thiên nhiên, được thương lái thu gom và vận chuyển về xưởng trong tình trạng còn sống. Trước khi đưa vào chế biến, tôm được kiểm tra chất lượng, phân loại và chạy ô xy để đảm bảo độ tươi.

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 2.

Nguyên liệu làm tôm sú khô nguyên vỏ được cơ sở lựa chọn kỹ càng

ẢNH: G.B

Khi nguyên liệu đạt chuẩn, công đoạn làm sạch và phân loại được thực hiện kỹ để loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Tôm sau đó được luộc khoảng 20 phút, trong quá trình luộc có bổ sung muối, xốc đều và thường xuyên kiểm tra nhiệt độ để giữ màu và độ ngọt. Tôm chín được đưa vào nhà màng phơi khoảng 2 ngày rưỡi; nếu phơi ngoài trời, thời gian kéo dài đến 4 ngày. Sau hơn 2 ngày phơi, nhân công tiếp tục kiểm tra chất lượng từng mẻ tôm trước khi hoàn thiện.

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 3.

Khi có nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn, nhân công rửa, phân loại đảm bảo loại bỏ được tất cả tạp chất

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 4.

Tôm sú được luộc trong khoảng 20 phút. Quá trình luộc, tôm được bỏ thêm muối và xốc đều và thường xuyên kiểm tra nhiệt

ẢNH: G.B

Thành phẩm tôm sú khô đạt yêu cầu phải còn dẻo, có độ trong, màu đỏ tự nhiên và giữ trọn vị ngọt. Hiện cơ sở sản xuất ba cỡ phổ biến gồm 50 - 60 con/ký, 90 - 100 con/ký và 130 - 150 con/ký. Trung bình, để cho ra 1 ký tôm sú khô cần từ 3 - 3,5 ký tôm tươi. Riêng những tháng này, sản lượng đã lên tới hàng tấn phục vụ thị trường tết.


Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 5.

Tôm sau khi được luộc sẽ được đem vào nhà màng để phơi hơn 2 ngày, nếu phơi bên ngoài mất 4 ngày

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 6.

Nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng vượt trội, tôm sú khô dù giá cao vẫn được khách hàng đặt mua liên tục.

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 7.

Tôm sú khô được phơi trong nhà màng khép kín, kiểm soát vệ sinh nghiêm ngặt, giúp sản phẩm khô đều, giữ màu đẹp

ẢNH: G.B

Theo chị Trần Thị Xa, Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi, tôm sú khô được đơn vị bắt đầu sản xuất từ năm 2024 nhưng đến năm nay mới thực sự được thị trường biết đến rộng rãi. Nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng vượt trội so với nhiều loại tôm khô khác, sản phẩm dù có giá khá cao vẫn được khách hàng đặt mua liên tục. Hiện, tôm sú khô được đóng gói đa dạng, giá bán dao động từ 900.000 đồng - 1,5 triệu đồng/ký, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 10 ngày và ngăn đông khoảng 3 tháng.

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 8.

Con tôm sú khô thành phẩm sẽ còn dẻo, có có độ trong, màu đỏ đẹp mắt, giữ được vị ngọt tự nhiên

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 9.

Hiện cơ sở sản xuất tôm sú khô với 3 kích cỡ: 50 - 60, 90 - 100 và 130 - 150 con/ký

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 10.

Để làm được 1 ký tôm sú khô thành phẩm cần 3 - 3,5 ký tôm tươi

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 11.

Nhân công kiểm kiểm tra chất lượng con tôm sú khô sau hơn 2 ngày phơi

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 12.

Những tháng cận tết, cơ sở đã sản xuất hàng tấn tôm sú khô

ẢNH: G.B

Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách - Ảnh 13.

Tôm sú khô được cơ sở đóng gói đa dạng định lượng, giá 900.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi ký

ẢNH: G.B


Cà Mau hiện có hơn 430.000 ha nuôi tôm, với sản lượng năm 2025 đạt gần 600.000 tấn, dẫn đầu cả nước. Trong bức tranh đó, tôm sú khô nguyên vỏ đang mở ra hướng đi mới cho chế biến sâu, góp phần nâng giá trị con tôm địa phương và tạo thêm đầu ra ổn định cho nông dân trong mùa tết.

