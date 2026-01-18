Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách

Từ lâu, tôm khô đã là đặc sản quen thuộc của Cà Mau và nổi tiếng bởi vị ngọt tự nhiên, độ dai và mùi thơm đặc trưng, thường được người tiêu dùng chọn làm quà biếu mỗi dịp lễ, tết. Năm nay, thị trường đặc biệt "hút" với dòng tôm sú khô nguyên vỏ - sản phẩm đòi hỏi nguồn nguyên liệu lớn, quy trình chế biến kỹ và thời gian sản xuất kéo dài.
Tại HTX Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, Cà Mau), không khí sản xuất tất bật từ khoảng tháng 11. Đây là đơn vị tiên phong làm tôm sú khô nguyên vỏ và là sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của địa phương đối với mặt hàng này. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ lưỡng, là tôm sú nuôi theo hướng thiên nhiên, được thương lái thu gom và vận chuyển về xưởng trong tình trạng còn sống. Trước khi đưa vào chế biến, tôm được kiểm tra chất lượng, phân loại và chạy ô xy để đảm bảo độ tươi.
Khi nguyên liệu đạt chuẩn, công đoạn làm sạch và phân loại được thực hiện kỹ để loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Tôm sau đó được luộc khoảng 20 phút, trong quá trình luộc có bổ sung muối, xốc đều và thường xuyên kiểm tra nhiệt độ để giữ màu và độ ngọt. Tôm chín được đưa vào nhà màng phơi khoảng 2 ngày rưỡi; nếu phơi ngoài trời, thời gian kéo dài đến 4 ngày. Sau hơn 2 ngày phơi, nhân công tiếp tục kiểm tra chất lượng từng mẻ tôm trước khi hoàn thiện.
Thành phẩm tôm sú khô đạt yêu cầu phải còn dẻo, có độ trong, màu đỏ tự nhiên và giữ trọn vị ngọt. Hiện cơ sở sản xuất ba cỡ phổ biến gồm 50 - 60 con/ký, 90 - 100 con/ký và 130 - 150 con/ký. Trung bình, để cho ra 1 ký tôm sú khô cần từ 3 - 3,5 ký tôm tươi. Riêng những tháng này, sản lượng đã lên tới hàng tấn phục vụ thị trường tết.
Theo chị Trần Thị Xa, Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi, tôm sú khô được đơn vị bắt đầu sản xuất từ năm 2024 nhưng đến năm nay mới thực sự được thị trường biết đến rộng rãi. Nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng vượt trội so với nhiều loại tôm khô khác, sản phẩm dù có giá khá cao vẫn được khách hàng đặt mua liên tục. Hiện, tôm sú khô được đóng gói đa dạng, giá bán dao động từ 900.000 đồng - 1,5 triệu đồng/ký, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 10 ngày và ngăn đông khoảng 3 tháng.
Cà Mau hiện có hơn 430.000 ha nuôi tôm, với sản lượng năm 2025 đạt gần 600.000 tấn, dẫn đầu cả nước. Trong bức tranh đó, tôm sú khô nguyên vỏ đang mở ra hướng đi mới cho chế biến sâu, góp phần nâng giá trị con tôm địa phương và tạo thêm đầu ra ổn định cho nông dân trong mùa tết.
