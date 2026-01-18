Tôm sú khô nguyên vỏ Cà Mau 'cháy hàng' dịp tết, giá 1,5 triệu/kg vẫn hút khách

Từ lâu, tôm khô đã là đặc sản quen thuộc của Cà Mau và nổi tiếng bởi vị ngọt tự nhiên, độ dai và mùi thơm đặc trưng, thường được người tiêu dùng chọn làm quà biếu mỗi dịp lễ, tết. Năm nay, thị trường đặc biệt "hút" với dòng tôm sú khô nguyên vỏ - sản phẩm đòi hỏi nguồn nguyên liệu lớn, quy trình chế biến kỹ và thời gian sản xuất kéo dài.

Các loại tôm khô Cà Mau nổi tiếng vị ngọt đậm, chất lượng vượt trội, được nhiều người chọn làm quà biếu dịp lễ, tết; năm nay tôm sú khô nguyên vỏ đặc biệt hút hàng ẢNH: G.B

Tại HTX Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, Cà Mau), không khí sản xuất tất bật từ khoảng tháng 11. Đây là đơn vị tiên phong làm tôm sú khô nguyên vỏ và là sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của địa phương đối với mặt hàng này. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ lưỡng, là tôm sú nuôi theo hướng thiên nhiên, được thương lái thu gom và vận chuyển về xưởng trong tình trạng còn sống. Trước khi đưa vào chế biến, tôm được kiểm tra chất lượng, phân loại và chạy ô xy để đảm bảo độ tươi.

Nguyên liệu làm tôm sú khô nguyên vỏ được cơ sở lựa chọn kỹ càng ẢNH: G.B

Khi nguyên liệu đạt chuẩn, công đoạn làm sạch và phân loại được thực hiện kỹ để loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Tôm sau đó được luộc khoảng 20 phút, trong quá trình luộc có bổ sung muối, xốc đều và thường xuyên kiểm tra nhiệt độ để giữ màu và độ ngọt. Tôm chín được đưa vào nhà màng phơi khoảng 2 ngày rưỡi; nếu phơi ngoài trời, thời gian kéo dài đến 4 ngày. Sau hơn 2 ngày phơi, nhân công tiếp tục kiểm tra chất lượng từng mẻ tôm trước khi hoàn thiện.

Khi có nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn, nhân công rửa, phân loại đảm bảo loại bỏ được tất cả tạp chất ẢNH: G.B

Tôm sú được luộc trong khoảng 20 phút. Quá trình luộc, tôm được bỏ thêm muối và xốc đều và thường xuyên kiểm tra nhiệt ẢNH: G.B

Thành phẩm tôm sú khô đạt yêu cầu phải còn dẻo, có độ trong, màu đỏ tự nhiên và giữ trọn vị ngọt. Hiện cơ sở sản xuất ba cỡ phổ biến gồm 50 - 60 con/ký, 90 - 100 con/ký và 130 - 150 con/ký. Trung bình, để cho ra 1 ký tôm sú khô cần từ 3 - 3,5 ký tôm tươi. Riêng những tháng này, sản lượng đã lên tới hàng tấn phục vụ thị trường tết.