Tôm khô móng chim Cà Mau hiếm cỡ nào mà giá hơn 1,5 triệu đồng/kg?

Không chạy theo sản lượng đại trà, vợ chồng anh Lê Tuấn Kiệt (29 tuổi) và chị Nguyễn Minh Thư (28 tuổi, ở ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, Cà Mau) chọn con đường khó, làm tôm khô đất dáng "móng chim" hiếm gặp. Sự cầu kỳ trong từng công đoạn đã đưa giá sản phẩm vượt mốc 1,5 triệu đồng/kg và nhanh chóng trở thành mặt hàng gây sốt thị trường.

Tôm khô móng chim được định giá hơn triệu rưỡi mỗi ký nhờ độ hiếm và quy trình chế biến cầu kỳ ẢNH: G.B

Những ngày này, tại cơ sở sản xuất của vợ chồng anh Lê Tuấn Kiệt, nhịp làm việc gần như không ngơi nghỉ. Nhân công liên tục tất bật để kịp hoàn thành các đơn hàng đã ký. Riêng tôm khô móng chim, lượng đặt mua đã lên tới hàng trăm ký và dự kiến tăng gấp ba lần những ngày giáp tết.

Từ chi tiết hiếm gặp đến sản phẩm "đinh" thị trường

Theo anh Kiệt, ý tưởng làm tôm khô móng chim bắt nguồn từ một quan sát rất nhỏ trong quá trình sản xuất tôm khô đất. Trong hàng trăm ký tôm thành phẩm, chỉ khoảng 1 - 2% có hình dáng cong đẹp như móng chim. Chính những con tôm hiếm hoi đó đã gợi mở cho anh hướng đi mới.

Tôm đất tươi sống được chọn lọc kỹ, ướp đá khô, luộc và sấy nhiều giờ để giữ dáng và chất lượng thành phẩm ẢNH: G.B

Anh dành hàng tháng trời với hàng chục mẻ thử nghiệm để tìm ra cách tạo dáng mong muốn nhưng vẫn giữ được chất lượng vượt trội. Sản phẩm chính thức ra mắt năm 2023, song phải đến tết năm ngoái mới được thị trường chú ý mạnh. Khi đó, do thiếu nguyên liệu, tôm khô móng chim làm ra không đủ bán.

Tôm khô được phơi nắng, tuyển chọn kỹ để đạt màu đỏ đẹp, mùi thơm và vị ngọt tự nhiên ẢNH: G.B

Để có thành phẩm đạt chuẩn, anh Kiệt kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Tôm đất phải còn tươi sống, được rửa sạch rồi ướp đá khô khoảng 15 phút, tuyệt đối không để dính nước. Sau đó, tôm được cho vào túi luộc khoảng 25 phút với số lượng ít để giữ dáng thẳng, rồi đem sấy trong máy khoảng 6 tiếng.

Khâu lột vỏ được làm thủ công, chỉ giữ lại những con tôm đạt chuẩn để tạo dáng móng chim và đảm bảo chất lượng thành phẩm. ẢNH: G.B Công đoạn cuối là phơi nắng thêm 1 - 2 tiếng để tôm ráo, lên màu đẹp trước khi tách vỏ, phân loại và đóng gói. Ngay cả khâu lột vỏ cũng được tuyển chọn kỹ, chỉ giữ lại những con tôm không bị chết hay sát vỏ. Nhờ vậy, tôm khô móng chim thành phẩm có mùi thơm rõ, màu đỏ trong, độ dẻo và vị ngọt tự nhiên đặc trưng của tôm đất. Tôm khô móng chim thành phẩm ẢNH: G.B Chính vì quy trình khắt khe và nhiều công đoạn, thời gian làm tôm khô móng chim kéo dài gấp đôi so với các loại tôm khô thông thường. Đổi lại, sản phẩm vừa đẹp mắt vừa giữ trọn hương vị, đáp ứng nhu cầu quà biếu cao cấp dịp tết.