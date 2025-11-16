Tôm sú 'khủng' gây sốt Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II

Ngày 16.11, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết Ngày hội cua Cà Mau năm nay diễn ra từ ngày 16 - 22.11, quy tụ hơn 300 gian hàng trưng bày ngành hàng cua, sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, dự kiến tạo nên không gian lễ hội sôi động nhất từ trước đến nay.

Tôm sú mẹ "khủng" dài hơn 20 cm, trọng lượng 3 con/kg, được trưng bày tại Ngày hội cua Cà Mau ẢNH: G.B

Tại khu trưng bày thủy sản, nhiều du khách tỏ ra ngỡ ngàng khi tận mắt thấy những con tôm sú mẹ nặng 3 con/kg và tôm thẻ mẹ nặng 15 con/kg, kích cỡ hiếm gặp ngay cả ở vùng biển cực Nam.

Số tôm này được đánh bắt ngoài biển, hiện có giá thị trường hơn 6 triệu đồng/con ẢNH: G.B

Ông Dương Văn Hùng, người mang đến lô tôm sú "khủng", cho biết số tôm này được đánh bắt ngoài biển, giá thị trường hiện hơn 6 triệu đồng/con. Mỗi con tôm sú mẹ có thể cho hơn 600.000 tôm giống trong một lần sinh sản và chỉ được khai thác tối đa 3 lần trước khi thả trở lại biển. "Giữ tôm mẹ khỏe để đảm bảo nguồn giống vừa là yêu cầu nghề nuôi, vừa là sự nhân văn của người làm biển", ông Hùng nói.

Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra ngỡ ngàng khi tận mắt thấy những con tôm sú mẹ ẢNH: G.B

Nhiều du khách lần đầu nhìn thấy tôm kích thước lớn như vậy. Ông Nguyễn Hoài Bảo (45 tuổi, TP.HCM) chia sẻ việc các cơ sở giống thả tôm mẹ về biển sau ba lần sinh sản không chỉ giúp duy trì nguồn giống tự nhiên mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường biển Cà Mau.

Tôm thẻ mẹ nặng 15 con/kg, kích cỡ hiếm gặp ẢNH: G.B

Với hơn 416.000 ha nuôi thủy sản, Cà Mau được xem là "thủ phủ" tôm - cua của cả nước. Ngày hội cua năm nay không chỉ là dịp quảng bá thế mạnh kinh tế biển, văn hóa và du lịch địa phương mà còn là cơ hội để tỉnh kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng vùng cực Nam Tổ quốc.