Công an Cần Thơ xử lý người phụ nữ báo tin giả mất 1,1 cây vàng

Sáng 18.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an xã Trần Đề đang củng cố hồ sơ xử lý việc bà T.T.N (33 tuổi, ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) báo tin giả bị mất vàng.

Công an xã Trần Đề làm việc với bà N. về hành vi báo tin giả bị mất vàng

Trước đó, ngày 13.3, Công an xã Trần Đề tiếp nhận tin báo của bà N. rằng khoảng 18 giờ cùng ngày, bà đi làm về thì phát hiện cái tủ đặt trong phòng ngủ có dấu hiệu bị cạy khóa. Bà N. kiểm tra thì phát hiện bị mất 1,1 cây vàng 24K, gồm: 1 nhẫn trơn trọng lượng 5 chỉ, 2 nhẫn trơn trọng lượng 6 chỉ.

Trong khi đó, số vàng còn lại bên trong tủ gồm 1 nhẫn kiểu (vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ), 1 lắc tay (vàng 24K, trọng lượng 1 cây), 1 dây chuyền (loại vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ), 13 vòng tay (vàng 18K, trọng lượng 1,3 cây) không bị mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Đề tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định bà N. báo tin giả, không đúng sự thật. Qua quá trình làm việc, bà N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an xã Trần Đề tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ báo tin giả mất vàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Trần Đề cảnh báo việc báo tin giả, thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.