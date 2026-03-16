Sun Group góp vốn 640 tỉ đồng thành lập công ty tài sản số

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tài sản số Việt Nam được thành lập ngày 21.1.2026. Công ty đặt trụ sở tại Tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 1.000 tỉ đồng. Cổ đông lớn nhất là Sun Group với tỷ lệ góp vốn 640 tỉ đồng, tương đương 64%. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới góp vốn 350 tỉ đồng, nắm giữ 35% vốn. 1% còn lại thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Trong giấy phép đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của CTCP Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.

Như vậy, sau 7 doanh nghiệp ban đầu đăng ký tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Sun Group là doanh nghiệp trong nước tiếp theo tham gia vào cuộc chơi tài sản số. Một trong những yêu cầu bắt buộc của doanh nghiệp xin cấp phép mở sàn giao dịch tài sản mã hóa là có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Hiện tại, các công ty đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đều có vốn dưới mức này.

Trước đó vào ngày 20.1.2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đây là văn bản mới nhất để thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9.9.2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thủ tục cấp phép thí điểm bao gồm năm bước. Trong đó, khâu tiếp nhận hồ sơ là bước thứ hai, sau khi các doanh nghiệp đã nộp các tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Nếu tổ chức nộp đầy đủ tài liệu theo quy định, trong vòng 30 ngày, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo dự thảo Thông tư mới nhất về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến công khai, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa - sàn giao dịch - sẽ thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các cá nhân (cư trú và không cư trú), tổ chức nước ngoài.

Việc này đồng nghĩa sàn giao dịch sẽ nộp thuế hộ nhà đầu tư. Thuế sẽ tự động được khấu trừ khi phát sinh giao dịch. Theo dự thảo, việc nộp thuế được thực hiện định kỳ hằng tháng để tăng cường quản lý nguồn thu.

Theo đề xuất tại Điều 5 dự thảo Thông tư, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) sẽ đóng thuế theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần. Mức thuế này tương đương mức đang áp dụng cho thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%. Thu nhập này được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ngoài mức thuế 0,1% và hình thức thu thuế hộ, dự thảo Thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa còn có một số lưu ý quan trọng như: Trong giai đoạn thí điểm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ được tổ chức và vận hành theo mô hình tập trung.