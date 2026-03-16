Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Sun Group góp vốn 640 tỉ đồng thành lập công ty tài sản số

Khương Nha
16/03/2026 20:51 GMT+7

Sun Group góp vốn điều lệ 64% vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam, vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tài sản số Việt Nam được thành lập ngày 21.1.2026. Công ty đặt trụ sở tại Tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 1.000 tỉ đồng. Cổ đông lớn nhất là Sun Group với tỷ lệ góp vốn 640 tỉ đồng, tương đương 64%. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới góp vốn 350 tỉ đồng, nắm giữ 35% vốn. 1% còn lại thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Trong giấy phép đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của CTCP Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.

Sun Group mở công ty nghìn tỉ làm sàn giao dịch giao dịch tài sản mã hóa - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Như vậy, sau 7 doanh nghiệp ban đầu đăng ký tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Sun Group là doanh nghiệp trong nước tiếp theo tham gia vào cuộc chơi tài sản số. Một trong những yêu cầu bắt buộc của doanh nghiệp xin cấp phép mở sàn giao dịch tài sản mã hóa là có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Hiện tại, các công ty đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đều có vốn dưới mức này.

Trước đó vào ngày 20.1.2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đây là văn bản mới nhất để thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9.9.2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thủ tục cấp phép thí điểm bao gồm năm bước. Trong đó, khâu tiếp nhận hồ sơ là bước thứ hai, sau khi các doanh nghiệp đã nộp các tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Nếu tổ chức nộp đầy đủ tài liệu theo quy định, trong vòng 30 ngày, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo dự thảo Thông tư mới nhất về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến công khai, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa - sàn giao dịch - sẽ thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các cá nhân (cư trú và không cư trú), tổ chức nước ngoài.

Việc này đồng nghĩa sàn giao dịch sẽ nộp thuế hộ nhà đầu tư. Thuế sẽ tự động được khấu trừ khi phát sinh giao dịch. Theo dự thảo, việc nộp thuế được thực hiện định kỳ hằng tháng để tăng cường quản lý nguồn thu.

Theo đề xuất tại Điều 5 dự thảo Thông tư, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) sẽ đóng thuế theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần. Mức thuế này tương đương mức đang áp dụng cho thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%. Thu nhập này được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ngoài mức thuế 0,1% và hình thức thu thuế hộ, dự thảo Thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa còn có một số lưu ý quan trọng như: Trong giai đoạn thí điểm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ được tổ chức và vận hành theo mô hình tập trung. 

7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, Việt Nam sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa

Khám phá thêm chủ đề

Tài sản số Việt Nam Sun Group tài sản mã hóa sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam tài sản số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận