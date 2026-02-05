7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, Việt Nam sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa

"Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng, triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết. Phấn đấu trước ngày 10.2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, hôm 4.2.

Như vậy, sàn giao dịch tài sản mã hóa của Việt Nam có thể vận hành thí điểm trong tháng 2, thay vì phải chờ đến tháng 3 như dự kiến.

Việt Nam đã có 7 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Trước đó vào ngày 20.1.2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đây là văn bản mới nhất để thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9.9.2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong báo cáo về các giải pháp điều hành chính sách tài khóa và phát triển thị trường chứng khoán, thị trường tài sản mã hóa, trái phiếu doanh nghiệp năm 2026, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Danh tính cụ thể của 7 công ty nộp hồ sơ chưa được công bố chính thức. Một trong những yêu cầu bắt buộc của doanh nghiệp xin cấp phép mở sàn giao dịch tài sản mã hóa là có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Bộ Tài chính đang tổng hợp sơ bộ trước khi gửi lấy ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thủ tục cấp phép thí điểm bao gồm năm bước. Trong đó, khâu tiếp nhận hồ sơ là bước thứ hai, sau khi các doanh nghiệp đã nộp các tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Nếu tổ chức nộp đầy đủ tài liệu theo quy định, trong vòng 30 ngày, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đề xuất áp thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản mã hóa

Theo dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa của Bộ Tài chính, việc chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% mỗi giao dịch, tương đương thuế của giao dịch chứng khoán. Mức thuế này không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú.

Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức thành lập tại Việt Nam, có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu mức thuế 20%. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng tài sản mã hóa được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Theo thống kê của Chainalysis và TripleA, Việt Nam có hơn 17,4 triệu người đang sở hữu tài sản mã hóa. Dòng tiền giao dịch hằng năm lên đến hơn 100 tỉ USD.

Sau khi luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 trên thế giới hợp pháp hóa tài sản mã hóa. Theo đó, tài sản mã hóa được xác định là một loại tài sản theo bộ luật Dân sự, tạo nền tảng pháp lý cho việc quản lý và phát triển thị trường tài sản mã hóa minh bạch, có kiểm soát.