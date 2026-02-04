Giá Bitcoin hôm nay 4.2.2026: BTC sập sâu, hơn 60 tỉ USD bốc hơi

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh. Lúc 2 giờ ngày 4.2 (giờ Việt Nam) giá Bitcoin (BTC) bất ngờ lao dốc mạnh xuống 72.900 USD, mức thấp nhất trong 14 tháng qua, kể từ tháng 11.2024. Sau đó Bitcoin phục hồi quanh vùng giá 76.000 USD. Tính đến 9 giờ cùng ngày, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 76.351 USD, giảm 3,1% trong vòng 24 giờ qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Như vậy, từ đầu năm đến nay Bitcoin đã giảm 15% và vẫn thấp hơn gần 45% so với mức cao nhất mọi thời đại là 126.267 USD. Diễn biến giá càng củng cố lo ngại của nhà đầu tư rằng chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc, thị trường đang bước vào "mùa đông tiền mã hóa".

Cú sập sâu của Bitcoin cũng thổi bay 757 triệu USD. Đã có 171.506 nhà giao dịch trên thị trường phái sinh bị thanh lý hợp đồng, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện tại là 2.590 tỉ USD, giảm 2,27% trong vòng 24 giờ qua, tương đương khoảng 60 tỉ USD đã bị "bốc hơi".

Vì sao giá Bitcoin rung lắc mạnh?

Những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ được cho là nguyên nhân dẫn đến việc bán tháo trên thị trường tiền mã hóa. Kể từ cuối quý 4/2025, những phân tích về bong bóng AI đã xuất hiện. Nhà đầu tư lo ngại rằng nhu cầu thị trường và doanh thu có thể không đạt được như dự báo. Tâm lý này thể hiện rõ trong diễn biến của nhóm 7 cổ phiếu hàng đầu. Dow Jones và NASDAQ đều đang giảm từ 0,70% đến 1,77%. Các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như N VIDIA và Microsoft lần lượt giảm 3,4% và 2,7% trong phiên giao dịch, trong khi Amazon giảm 2,7%.



Trong thị trường tiền mã hóa, việc thanh lý các vị thế đòn bẩy đang tạo thêm áp lực lên tốc độ bán ra, với các vị thế mua BTC bị buộc phải đóng lệnh trị giá 127,25 triệu USD và các vị thế mua Ethereum bị thanh lý trị giá 159,1 triệu USD.

Một trong những tín hiệu tích cực giúp thị trường phục hồi nhẹ sau cú sập về dưới 73.000 USD là tin tức Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.

Ngoài ra, sự xuất hiện của CEO Nvidia Jensen Huang trên kênh CNBC đã góp phần giảm bớt áp lực lên các tài sản rủi ro. Ông đã bác bỏ những đồn đoán về mâu thuẫn giữa Nvidia và OpenAI. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự ổn định của OpenAI - động lực quan trọng của cơn sốt AI trên toàn cầu.

Benjamin Cowen, nhà sáng lập công ty phân tích Into The Cryptoverse, cho rằng tâm lý bi quan áp đảo có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi ngược xu hướng ngắn hạn. Ông lưu ý trong lịch sử, khi Bitcoin vượt qua các mức thấp trước đó, nó thường kích hoạt các đợt phục hồi nhẹ.

Cowen cũng cảnh báo nếu không sớm phục hồi, Bitcoin có thể đối mặt "mùa đông tiền mã hóa" tồi tệ. Kịch bản này đã diễn ra vào các năm 2018, 2022, trùng thời gian diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

"Trong thời gian tới, thị trường đang nghiêng về kịch bản giảm giá. Tuy nhiên, sẽ sớm có đợt phục hồi nhẹ mang lại hy vọng cho bên bán", Cowen chia sẻ trên X.



Những diễn biến đột ngột của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa từ đầu năm đến nay đã đẩy tâm lý chung của nhà đầu tư xuống mức sợ hãi cực độ (14 điểm), giảm 3 điểm so với hôm qua. Chỉ tuần trước, tâm lý của thị trường đã giảm một nửa, từ mốc sợ hãi (29 điểm).