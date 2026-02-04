Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 4.2.2026: BTC sập sâu, hơn 60 tỉ USD bốc hơi

Khương Nha
Khương Nha
04/02/2026 12:13 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục sập sâu dưới mốc 73.000, mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua, khiến thị trường tiền mã hóa bốc hơi hơn 60 tỉ USD.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh. Lúc 2 giờ ngày 4.2 (giờ Việt Nam) giá Bitcoin (BTC) bất ngờ lao dốc mạnh xuống 72.900 USD, mức thấp nhất trong 14 tháng qua, kể từ tháng 11.2024. Sau đó Bitcoin phục hồi quanh vùng giá 76.000 USD. Tính đến 9 giờ cùng ngày, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 76.351 USD, giảm 3,1% trong vòng 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 4.2.2026: BTC sập sâu, hơn 60 tỉ USD bốc hơi khỏi thị trường - Ảnh 2.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Như vậy, từ đầu năm đến nay Bitcoin đã giảm 15% và vẫn thấp hơn gần 45% so với mức cao nhất mọi thời đại là 126.267 USD. Diễn biến giá càng củng cố lo ngại của nhà đầu tư rằng chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc, thị trường đang bước vào "mùa đông tiền mã hóa".

Cú sập sâu của Bitcoin cũng thổi bay 757 triệu USD. Đã có 171.506 nhà giao dịch trên thị trường phái sinh bị thanh lý hợp đồng, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện tại là 2.590 tỉ USD, giảm 2,27% trong vòng 24 giờ qua, tương đương khoảng 60 tỉ USD đã bị "bốc hơi". 

Vì sao giá Bitcoin rung lắc mạnh?

Những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ được cho là nguyên nhân dẫn đến việc bán tháo trên thị trường tiền mã hóa. Kể từ cuối quý 4/2025, những phân tích về bong bóng AI đã xuất hiện. Nhà đầu tư lo ngại rằng nhu cầu thị trường và doanh thu có thể không đạt được như dự báo. Tâm lý này thể hiện rõ trong diễn biến của nhóm 7 cổ phiếu hàng đầu. Dow Jones và NASDAQ đều đang giảm từ 0,70% đến 1,77%. Các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như NVIDIA và Microsoft lần lượt giảm 3,4% và 2,7% trong phiên giao dịch, trong khi Amazon giảm 2,7%. 

Trong thị trường tiền mã hóa, việc thanh lý các vị thế đòn bẩy đang tạo thêm áp lực lên tốc độ bán ra, với các vị thế mua BTC bị buộc phải đóng lệnh trị giá 127,25 triệu USD và các vị thế mua Ethereum bị thanh lý trị giá 159,1 triệu USD.

Một trong những tín hiệu tích cực giúp thị trường phục hồi nhẹ sau cú sập về dưới 73.000 USD là tin tức Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.

Ngoài ra, sự xuất hiện của CEO Nvidia Jensen Huang trên kênh CNBC đã góp phần giảm bớt áp lực lên các tài sản rủi ro. Ông đã bác bỏ những đồn đoán về mâu thuẫn giữa Nvidia và OpenAI. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự ổn định của OpenAI - động lực quan trọng của cơn sốt AI trên toàn cầu.

Benjamin Cowen, nhà sáng lập công ty phân tích Into The Cryptoverse, cho rằng tâm lý bi quan áp đảo có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi ngược xu hướng ngắn hạn. Ông lưu ý trong lịch sử, khi Bitcoin vượt qua các mức thấp trước đó, nó thường kích hoạt các đợt phục hồi nhẹ.

Cowen cũng cảnh báo nếu không sớm phục hồi, Bitcoin có thể đối mặt "mùa đông tiền mã hóa" tồi tệ. Kịch bản này đã diễn ra vào các năm 2018, 2022, trùng thời gian diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

"Trong thời gian tới, thị trường đang nghiêng về kịch bản giảm giá. Tuy nhiên, sẽ sớm có đợt phục hồi nhẹ mang lại hy vọng cho bên bán", Cowen chia sẻ trên X.

Những diễn biến đột ngột của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa từ đầu năm đến nay đã đẩy tâm lý chung của nhà đầu tư xuống mức sợ hãi cực độ (14 điểm), giảm 3 điểm so với hôm qua. Chỉ tuần trước, tâm lý của thị trường đã giảm một nửa, từ mốc sợ hãi (29 điểm).

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 3.2.2026: Quỹ 1 tỉ USD của Binance kéo BTC phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay 3.2.2026: Quỹ 1 tỉ USD của Binance kéo BTC phục hồi

Giá Bitcoin hôm nay tăng 3,66% trong vòng 24 giờ khi Binance khởi động quá trình chuyển đổi quỹ SAFU trị giá 1 tỉ USD sang BTC.

Giá Bitcoin hôm nay 2.2.2026: Lịch sử lặp lại, BTC có thể giảm xuống 50.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 1.2.2026: Chạm đáy 77.000 USD, thổi bay 2,5 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin Bitcoin sập giá giá Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay mùa đông bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận