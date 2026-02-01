Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 1.2.2026: Chạm đáy 77.000 USD, thổi bay 2,5 tỉ USD

Khương Nha
Khương Nha
01/02/2026 12:05 GMT+7

Giá Bitcoin liên tục giảm sâu, chạm đáy 77.000 USD sau vụ nổ tại cảng Bandar Abbas của Iran, khiến 2,58 tỉ USD của người chơi trên thị trường phái sinh bị thanh lý.

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 6,13% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 11 giờ ngày 1.2 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.766 USD. Trước đó, vào lúc 1 giờ 45, tiền mã hóa lớn nhất thế giới giao dịch quanh mốc 77.000 USD.

Cú sập sâu của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 9,31% xuống còn 2.441 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 8,17%, 4,39% và 11,31%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 5,79%, xuống còn 2.660 tỉ USD.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong 24 giờ qua đã có 431.996 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng tương lai. Tổng giá trị thanh lý là 2,58 tỉ USD. Trong đó, lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 222,65 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Ethereum.

Vì sao giá Bitcoin liên tục thủng đáy?

Theo các nhà phân tích, đợt sập giá của Bitcoin xuất phát từ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước những tin tức địa chính trị. Ngay sau báo cáo về vụ nổ tại cảng Bandar Abbas của Iran, Bitcoin đã lao dốc một mạch từ 84.000 USD xuống 77.000 USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 1.2.2026: BTC chạm đáy 77.000 USD, thổi bay 2,5 tỉ USD - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Căng thẳng sau đó leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social video cho thấy cảnh hỗn loạn trên đường phố Tehran kèm bình luận rằng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang trong tình trạng "hoảng loạn tột độ". Những biến động về địa chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế vĩ mô nói chung nhưng Bitcoin đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.

Về mặt kỹ thuật, đợt sập giá Bitcoin còn do thiếu thanh khoản trầm trọng trên thị trường. Chris Soriano, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược của BridgePort, cho rằng đợt giảm giá hiện tại là ví dụ điển hình của hiện tượng "thanh khoản ảo" gặp phải làn sóng buộc cắt giảm đòn bẩy. 

Soriano nói thêm, khi làn sóng bán tháo ồ ạt ập đến với lượng cung và giá chào bán thấp, các lệnh mua sẽ bốc hơi ngay lập tức, dẫn đến giá giảm sốc thay vì điều chỉnh dần. Đây không phải là sự điều chỉnh giá cơ bản mà là trục trặc mang tính cơ học của thanh khoản khi không thể hấp thụ được dòng lệnh.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Giá Bitcoin đã có đợt điều chỉnh mạnh ngay đầu tuần khi giảm từ 88.000 USD xuống 86.000 USD. Sau đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ rồi tăng vọt lên sát 90.000 USD sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ủng hộ đồng USD suy yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Nói cách khác, thị trường xem đây là cách ông Trump "bật đèn xanh" để các nhà giao dịch bán ra USD.

Đến giữa tuần, Bitcoin tiếp tục rung lắc mạnh khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định không cắt giảm lãi suất. Đến cuối tuần, thị trường tiền mã hóa tiếp tục chứng kiến các đợt giảm giá mạnh, khiến hàng tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh bị thanh lý mỗi ngày.

Các nhà phân tích cho biết Bitcoin có thể tiếp tục bị điều chỉnh mạnh trong tuần tới khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị còn nhiều diễn biến khó lường.

Trong tuần, một trong những sự kiện gây chú ý lớn với cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam là nền tảng dự báo trực tuyến nổi tiếng nhất trong ngành - Polymarket - chính thức bị cấm. Cụ thể, khi truy cập trang web Polymarket, người dùng Việt Nam sẽ nhận được thông báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) cảnh báo "Việc tham gia đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật". Những ai cố tình vượt cảnh báo, truy cập nền tảng sẽ bị ghi lại lịch sử để tiến hành xử lý. Trước Việt Nam, Polymarket đã bị chặn hoặc hạn chế truy cập tại hơn 30 quốc gia như Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, Bỉ...

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 31.1.2026: BTC sập, người chơi mất 1,4 tỉ USD

Giá Bitcoin hôm nay 31.1.2026: BTC sập, người chơi mất 1,4 tỉ USD

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh, có lúc rơi xuống 81.000 USD khiến 1,4 tỉ USD của người chơi trên thị trường phái sinh bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 30.1.2026: BTC giảm sốc, thổi bay gần tỉ USD của người chơi

Giá Bitcoin hôm nay 29.1.2026: Rung lắc mạnh sau tuyên bố của Fed

Khám phá thêm chủ đề

Giá Bitcoin hôm nay Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin Bitcoin sập giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận