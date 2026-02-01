Giá Bitcoin hôm nay 1.2.2026: Chạm đáy 77.000 USD, thổi bay 2,5 tỉ USD

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 6,13% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 11 giờ ngày 1.2 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.766 USD. Trước đó, vào lúc 1 giờ 45, tiền mã hóa lớn nhất thế giới giao dịch quanh mốc 77.000 USD.

Cú sập sâu của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 9,31% xuống còn 2.441 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 8,17%, 4,39% và 11,31%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 5,79%, xuống còn 2.660 tỉ USD.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong 24 giờ qua đã có 431.996 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng tương lai. Tổng giá trị thanh lý là 2,58 tỉ USD. Trong đó, lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 222,65 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Ethereum.

Vì sao giá Bitcoin liên tục thủng đáy?

Theo các nhà phân tích, đợt sập giá của Bitcoin xuất phát từ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước những tin tức địa chính trị. Ngay sau báo cáo về vụ nổ tại cảng Bandar Abbas của Iran, Bitcoin đã lao dốc một mạch từ 84.000 USD xuống 77.000 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Căng thẳng sau đó leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social video cho thấy cảnh hỗn loạn trên đường phố Tehran kèm bình luận rằng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang trong tình trạng "hoảng loạn tột độ". Những biến động về địa chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế vĩ mô nói chung nhưng Bitcoin đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.

Về mặt kỹ thuật, đợt sập giá Bitcoin còn do thiếu thanh khoản trầm trọng trên thị trường. Chris Soriano, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược của BridgePort, cho rằng đợt giảm giá hiện tại là ví dụ điển hình của hiện tượng "thanh khoản ảo" gặp phải làn sóng buộc cắt giảm đòn bẩy.

Soriano nói thêm, khi làn sóng bán tháo ồ ạt ập đến với lượng cung và giá chào bán thấp, các lệnh mua sẽ bốc hơi ngay lập tức, dẫn đến giá giảm sốc thay vì điều chỉnh dần. Đây không phải là sự điều chỉnh giá cơ bản mà là trục trặc mang tính cơ học của thanh khoản khi không thể hấp thụ được dòng lệnh.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Giá Bitcoin đã có đợt điều chỉnh mạnh ngay đầu tuần khi giảm từ 88.000 USD xuống 86.000 USD. Sau đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ rồi tăng vọt lên sát 90.000 USD sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ủng hộ đồng USD suy yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Nói cách khác, thị trường xem đây là cách ông Trump "bật đèn xanh" để các nhà giao dịch bán ra USD.

Đến giữa tuần, Bitcoin tiếp tục rung lắc mạnh khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định không cắt giảm lãi suất. Đến cuối tuần, thị trường tiền mã hóa tiếp tục chứng kiến các đợt giảm giá mạnh, khiến hàng tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh bị thanh lý mỗi ngày.

Các nhà phân tích cho biết Bitcoin có thể tiếp tục bị điều chỉnh mạnh trong tuần tới khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị còn nhiều diễn biến khó lường.

Trong tuần, một trong những sự kiện gây chú ý lớn với cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam là nền tảng dự báo trực tuyến nổi tiếng nhất trong ngành - Polymarket - chính thức bị cấm. Cụ thể, khi truy cập trang web Polymarket, người dùng Việt Nam sẽ nhận được thông báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) cảnh báo "Việc tham gia đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật". Những ai cố tình vượt cảnh báo, truy cập nền tảng sẽ bị ghi lại lịch sử để tiến hành xử lý. Trước Việt Nam, Polymarket đã bị chặn hoặc hạn chế truy cập tại hơn 30 quốc gia như Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, Bỉ...