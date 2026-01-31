Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 31.1.2026: BTC sập, người chơi mất 1,4 tỉ USD

Khương Nha
Khương Nha
31/01/2026 10:03 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh, có lúc rơi xuống 81.000 USD khiến 1,4 tỉ USD của người chơi trên thị trường phái sinh bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay vẫn trên đà giảm. Tính đến 7 giờ 40 ngày 31.1 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giảm 0,5% xuống còn 83.936 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới giảm sâu xuống còn 81.000 USD, có lúc tiến sát ngưỡng 80.000 USD. 

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.840 tỉ USD, giảm 0,55% trong vòng 24 giờ qua. Các token khác như Ethereum, XRP, TRON có xu hướng giảm nhẹ, trong khi BNB, Solana, Dogecoin có xu hướng phục hồi, tăng từ 1% đến 3%.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, đã có tổng cộng 1,4 tỉ USD hợp đồng tương lai bị thanh lý trên thị trường tiền mã hóa. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 18,13 triệu USD.

Bitcoin rơi khỏi top 10 tài sản lớn nhất thế giới

Cú sập giá trong tuần này đã đẩy Bitcoin ra khỏi top 10 tài sản lớn nhất thế giới, tính theo vốn hóa thị trường. Dữ liệu từ CompaniesMarketCap cho thấy vàng đã vươn lên vị trí dẫn đầu với cách biệt lớn sau khi liên tục lập đỉnh về giá. Bạc cũng vượt giá trị vốn hóa của gã khổng lồ bán dẫn Nvidia để vươn lên vị trí thứ hai.

Bitcoin, gã khổng lồ dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út và hãng chip Đài Loan TSMC liên tục rượt đuổi nhau trong vị trí top 10 tài sản lớn nhất thế giới. Có lúc Bitcoin bị đẩy về top 11 khi giá giảm mạnh. Khoảng cách chênh lệch giữa 3 ứng viên không lớn. Tuy nhiên đợt biến động giá mạnh gần đây khiến Bitcoin liên tục nằm trong thế giằng co căng thẳng.

Giá Bitcoin hôm nay 31.1.2026: BTC sập, người chơi mất 1,4 tỉ USD - Ảnh 1.

Bitcoin rời top 10 tài sản giá trị nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường

NGUỒN: COMPANIESMARKETCAP

Paul Howard, giám đốc tại công ty giao dịch Wincent, cho rằng tiền mã hóa đang là "nạn nhân" của dòng vốn rủi ro đổ vào thị trường. Bất chấp đợt điều chỉnh sâu, dữ liệu trên hợp đồng tương lai cho thấy nhiều người vẫn kỳ vọng vào mốc 105.000 USD trong tháng 2. 

"Triển vọng này phản ánh tâm lý của nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa hiện nay. Họ cho rằng Bitcoin đã quá chậm trễ trong việc bắt kịp xu hướng thị trường hàng hóa", Howard nhận định. Ông cho rằng đợt bán tháo tuần qua có thể chỉ là phản xạ tức thời khi thị trường điều chỉnh.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 30.1.2026: BTC giảm sốc, thổi bay gần tỉ USD của người chơi

Giá Bitcoin hôm nay 30.1.2026: BTC giảm sốc, thổi bay gần tỉ USD của người chơi

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ sập sâu, giảm mạnh từ vùng giá 89.000 USD xuống còn 83.000 USD khi nhà đầu tư vàng chốt lời và cổ phiếu liên quan công ty AI bị thanh lý đột ngột.

Giá Bitcoin hôm nay 29.1.2026: Rung lắc mạnh sau tuyên bố của Fed

Giá Bitcoin hôm nay 28.1.2026: Tăng vọt sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin giá Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay Diễn biến giá Bitcoin Bitcoin sập giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận