Giá Bitcoin hôm nay 31.1.2026: BTC sập, người chơi mất 1,4 tỉ USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay vẫn trên đà giảm. Tính đến 7 giờ 40 ngày 31.1 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giảm 0,5% xuống còn 83.936 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới giảm sâu xuống còn 81.000 USD, có lúc tiến sát ngưỡng 80.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.840 tỉ USD, giảm 0,55% trong vòng 24 giờ qua. Các token khác như Ethereum, XRP, TRON có xu hướng giảm nhẹ, trong khi BNB, Solana, Dogecoin có xu hướng phục hồi, tăng từ 1% đến 3%.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, đã có tổng cộng 1,4 tỉ USD hợp đồng tương lai bị thanh lý trên thị trường tiền mã hóa. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 18,13 triệu USD.

Bitcoin rơi khỏi top 10 tài sản lớn nhất thế giới

Cú sập giá trong tuần này đã đẩy Bitcoin ra khỏi top 10 tài sản lớn nhất thế giới, tính theo vốn hóa thị trường. Dữ liệu từ CompaniesMarketCap cho thấy vàng đã vươn lên vị trí dẫn đầu với cách biệt lớn sau khi liên tục lập đỉnh về giá. Bạc cũng vượt giá trị vốn hóa của gã khổng lồ bán dẫn Nvidia để vươn lên vị trí thứ hai.

Bitcoin, gã khổng lồ dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út và hãng chip Đài Loan TSMC liên tục rượt đuổi nhau trong vị trí top 10 tài sản lớn nhất thế giới. Có lúc Bitcoin bị đẩy về top 11 khi giá giảm mạnh. Khoảng cách chênh lệch giữa 3 ứng viên không lớn. Tuy nhiên đợt biến động giá mạnh gần đây khiến Bitcoin liên tục nằm trong thế giằng co căng thẳng.

Bitcoin rời top 10 tài sản giá trị nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường NGUỒN: COMPANIESMARKETCAP

Paul Howard, giám đốc tại công ty giao dịch Wincent, cho rằng tiền mã hóa đang là "nạn nhân" của dòng vốn rủi ro đổ vào thị trường. Bất chấp đợt điều chỉnh sâu, dữ liệu trên hợp đồng tương lai cho thấy nhiều người vẫn kỳ vọng vào mốc 105.000 USD trong tháng 2.

"Triển vọng này phản ánh tâm lý của nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa hiện nay. Họ cho rằng Bitcoin đã quá chậm trễ trong việc bắt kịp xu hướng thị trường hàng hóa", Howard nhận định. Ông cho rằng đợt bán tháo tuần qua có thể chỉ là phản xạ tức thời khi thị trường điều chỉnh.