Giá Bitcoin hôm nay 29.1.2026: Rung lắc mạnh sau tuyên bố của Fed

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã tăng mạnh lên 90.600 USD nhưng sau đó giảm nhanh khi Fed công bố quyết định không cắt giảm lãi suất.

Giá Bitcoin hôm nay đã liên tục rung lắc, tăng từ 88.000 USD lên trên 90.000 USD sau đó đột ngột điều chỉnh rồi lại tăng ngược. Tính đến 11 giờ 40 ngày 29.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 88.078 USD, giảm 0,91% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 11 giờ ngày 29.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá Bitcoin tiếp tục đi ngược giá vàng và các tài sản trú ẩn truyền thống. Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố giữ nguyên lãi suất, giá vàng tăng vọt 6% lên trên 5.400 USD mỗi ounce. Bạc và bạch kim cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Liệu Bitcoin có còn là vàng kỹ thuật số?

Diễn biến giá Bitcoin đi ngược giá vàng khiến nhiều người bắt đầu hoài nghi về giá trị của tiền mã hóa như một kênh trú ẩn an toàn. Trong khi những yếu tố vĩ mô dường như đang ủng hộ Bitcoin, thực tế giá tiền mã hóa lớn nhất thế giới không tăng như kỳ vọng. "Vàng kỹ thuật số" tiếp tục suy yếu trong khi giá kim loại quý liên tục lập đỉnh trong 12 tháng qua.

Sự tương phản này phủ bóng đen lên vai trò của Bitcoin như một công cụ phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Theo James Harris, CEO của nền tảng lợi suất Tesseract Group, thị trường tiền mã hóa đang trong giai đoạn hoạt động kém hiệu quả hơn nhiều so với giá trị kỳ vọng.

Trong khi đó, những người ủng hộ Bitcoin lại đưa ra những tín hiệu lạc quan. Dù giá liên tục biến động, các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng BTC sẽ sớm lấy lại vùng giá 93.500 USD. Dựa trên dữ liệu on-chain, các nhà phân tích cho rằng đây là vùng thanh lý quan trọng với hơn 4 tỉ USD vị thế bán khống có đòn bẩy nguy cơ bị thanh lý.