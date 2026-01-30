Giá Bitcoin hôm nay 30.1.2026: BTC giảm sốc, thổi bay gần tỉ USD của người chơi

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã chạm đáy trong hai tháng qua, xóa sổ toàn bộ lợi nhuận từ đầu năm đến nay. Tính đến 7 giờ 30 ngày 30.1 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 84.275 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới lao dốc xuống 83.000 USD. Như vậy, trong vòng 24 giờ, Bitcoin đã mất gần 6% giá trị.

Cú sập sâu của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Vốn hóa toàn thị trường giảm 4,64% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.880 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 6,15% xuống còn 2.811 USD. Các dự án khác như XRP, Solana, BNB lần lượt giảm 5,21%, 5,8% và 3,82%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ 30 ngày 30.1 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, cú sập của Bitcoin đã thổi bay 992 triệu USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh, trong vòng 24 giờ qua. Ước tính có 221.745 người chơi bị thanh lý hợp đồng. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn Hyperliquid, trị giá 31,64 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.

Khi thị trường giảm sốc, những người dùng đòn bẩy, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin và các token khác không còn đủ vốn để "gồng lỗ", buộc sàn giao dịch phải thanh lý hợp đồng, khiến người chơi bị "cháy" tài khoản.

Vì sao giá Bitcoin sập sâu?

Đà giảm giá mạnh của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh bất ổn của thị trường toàn cầu. Cả vàng và bạc đều đột ngột quay đầu giảm sốc trong vòng nửa tiếng. "Thị trường hỗn loạn hôm nay của vàng và bạc xóa sổ hàng nghìn tỉ USD trong vài phút. Bitcoin cũng giảm sâu trong cú sốc đó. Chúng ta có thể phải chuẩn bị cho đợt điều chỉnh mạnh hơn nữa", nhà phân tích tiền mã hóa Michaël van de Poppe viết trong một bài đăng trên X cá nhân.

Cú sập giá cho thấy sự bấp bênh của Bitcoin trong kỳ vọng trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy áp lực bán ra tập trung và rất mạnh. Khối lượng bán ra của nhà đầu tư Bitcoin đã tăng vọt lên khoảng 4,1 tỉ USD trong hai giờ, trên tất cả sàn giao dịch.

Sau cú điều chỉnh đột ngột, các tài sản như vàng, bạc hay cổ phiếu AI đều phục hồi đáng kể, duy chỉ có Bitcoin vẫn chạm đáy và chưa có dấu hiệu tăng giá trở lại.

Đợt giảm giá mới nhất khiến Bitcoin bị mắc kẹt trong phạm vi 10 tuần đã định hình diễn biến giá, với mức đóng cửa hằng tuần dao động từ 84.000 - 94.000 USD. Cấu trúc này đang được kiểm chứng lại, làm tăng nguy cơ giảm sâu hơn nếu người mua không thể bảo vệ mức hỗ trợ hiện tại.

Dự báo giá Bitcoin giảm sâu về 70.000 USD

Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền điện tử tại 21Shares, cho biết việc giữ vững mức hỗ trợ trên 84.000 USD "cực kỳ quan trọng" với Bitcoin. Nếu thất bại, vùng giá tiếp theo sẽ là 80.000 USD, tiếp theo là mức cực thấp 75.000 USD, tương đương thời điểm cuộc chiến thuế quan bùng nổ hồi tháng 4.2025.

Trong khi đó, Russell Thompson, giám đốc đầu tư tại Hilbert Group, cho biết: "Hiện tại, các mức hỗ trợ kỹ thuật đều đã bị phá vỡ, không còn nhiều tín hiệu lạc quan cho Bitcoin". Ông tin rằng tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể giảm xuống mức thấp nhất là 70.000 USD.

Nhà phân tích thị trường CryptoZeno cho biết hiệu suất quý gần đây báo hiệu sự thay đổi trong cấu trúc thị trường Bitcoin. Sau giai đoạn mở rộng mạnh mẽ vào giữa năm 2025, lợi nhuận đã giảm 26% kể từ tháng 7 năm ngoái.

Các chỉ số phái sinh củng cố quan điểm này. Dữ liệu từ biểu đồ giá cho thấy sự sụt giảm từ 8% đến 10% về khối lượng giao dịch mở trên thị trường hợp đồng tương lai đã trùng khớp với các mức giá Bitcoin thấp cục bộ rõ rệt. Trong đó có cả đợt giảm giá cuối tháng 2 đến tháng 3.2025 ở gần mức 80.000 USD. Sau đó là đáy chu kỳ đầu tháng 4.2025 ở mốc 78.000 - 80.000 USD. Những sự trùng khớp lặp đi lặp lại này cho thấy sự cạn kiệt đòn bẩy khiến giá Bitcoin có thể tiếp tục giảm.