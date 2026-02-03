Giá Bitcoin hôm nay 3.2.2026: Quỹ 1 tỉ USD của Binance kéo BTC phục hồi

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã phục hồi sau cú sập vào đầu tuần. Tính đến 10 giờ 40 ngày 3.2, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.052 USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 6,56%. Các token khác như Solana, XRP, BNB lần lượt tăng 7,19%, 4,67% và 5,29%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 4,15% lên 2.630 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 10 giờ 40 ngày 3.2 NGUỒN: BINANCE

Giá Bitcoin phục hồi trong bối cảnh Binance tuyên bố mua thêm 1.315 Bitcoin đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi cho Quỹ Bảo vệ tài sản người dùng (Secure Asset Fund for Users - SAFU). Theo dữ liệu từ Blockchain.com, Binance đã mua số Bitcoin này ở vùng giá 77.409 USD, tương đương 101 triệu USD. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ chuyển số tiền còn lại trong số 1 tỉ USD của quỹ SAFU từ stablecoin sang Bitcoin trong vòng 27 ngày tới.

Cointelegraph dẫn lời phát ngôn viên của Binance cho biết SAFU tiếp tục được dùng như biện pháp dự phòng cho người dùng trong trường hợp xảy ra các sự cố hoặc tổn thất nghiêm trọng. Quỹ này ra mắt năm 2018, được thiết kế để bảo vệ người dùng, được tài trợ bởi phí giao dịch của Binance.

Năm 2024, Binance chuyển phần stablecoin của SAFU từ BUSD sang USDC. Binance giải thích động thái này như một cách để giữ cho quỹ khẩn cấp có tính thanh khoản, đáng tin cậy và gắn liền với USD. Việc chuyển đổi sang BTC sẽ loại bỏ hoàn toàn stablecoin khỏi SAFU, có nghĩa quỹ khẩn cấp sẽ được bảo chứng hoàn toàn bằng Bitcoin.

Động thái của Binance diễn ra khi thị trường chứng kiến đợt chao đảo mạnh, giá Bitcoin giảm sâu xuống dưới 75.000 USD. Ngoài Binance, Strategy - công ty tư nhân nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới - cũng tuyên bố "bắt đáy".

Dữ liệu từ Blockchain cho thấy Strategy đã mua 855 BTC. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm 2.2, trung bình giá Bitcoin công ty mua vào là 87.974 USD/BTC. Thương vụ đã nâng tổng số Bitcoin Strategy nắm giữ lên 713.502 BTC, trung bình giá của kho Bitcoin này là 76.052 USD.

Giá Bitcoin vẫn có thể giảm sâu

Mặc dù tuần qua Bitcoin đã giảm mạnh 11%, có lúc về dưới 75.000 USD nhưng đây vẫn chưa phải nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư. Một số phân tích cho thấy giá Bitcoin có thể điều chỉnh mạnh về vùng 58.000 USD, giảm thêm 25% so với giá hiện nay.

Ngoài một số quỹ lớn, Bitcoin gần như không thu hút thêm được nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh tâm lý lo ngại về "mùa đông tiền mã hóa".

Theo lịch sử, Bitcoin thường đạt đỉnh vào quý 4 của chu kỳ năm thứ tư. Lần này, giá đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 126.000 USD hồi tháng 10 vừa qua. Mức giá hiện tại giảm khoảng 40% so với đỉnh. Tuy nhiên, đây có thể vẫn chưa phải đáy của chu kỳ.

Những dữ liệu hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang tuân thủ theo chu kỳ 4 năm giá sẽ lên đỉnh một lần và sau đó giảm giá. Lý thuyết này được củng cố bởi thuật toán của Bitcoin Having (giảm một nửa nguồn cung mới sau bốn năm). Nguồn cung bị khan hiếm đẩy giá Bitcoin lên đỉnh, sau đó giảm mạnh.

"Mùa đông tiền mã hóa" năm 2015, Bitcoin được giao dịch quanh mức 200 USD, sử dụng đường trung bình động 200 ngày (200-WMA) làm mức hỗ trợ. Đến chu kỳ 2018 - 2019, đường 200-WMA nằm ở mức giá trên 3.000 USD, đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Trong chu kỳ trước, Bitcoin đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (200-WMA) vào tháng 6.2022, dưới 22.000 USD và duy trì trong thời gian dài. Giá không vượt qua được đường 200-WMA cho đến tháng 10.2023, khẳng định vai trò hỗ trợ như xu hướng dài hạn. Mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng việc giá giảm xuống đường 200-WMA cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn giảm giá kéo dài.