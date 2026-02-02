Giá Bitcoin hôm nay 2.2.2026: Lịch sử lặp lại, BTC có thể giảm xuống 50.000 USD

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm 2,3% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 30 ngày 2.2, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.812 USD. Vốn hóa thị trường của tài sản số lớn nhất thế giới giảm xuống còn 1.550 tỉ USD.

Trong khi đó, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 1,13% xuống còn 2.610 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm mạnh xuống còn 2.298 USD, mất khoảng 5,81% giá trị so với hôm qua. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 2,24%, 1,91% và 3% trong vòng 24 giờ.

Giá Bitcoin có thể giảm sâu về 50.000 USD?

Sau khi mất đi các mức hỗ trợ quan trọng, Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 80.700 USD, khiến các nhà đầu tư có cái nhìn bi quan về triển vọng thị trường trong thời gian tới. Nhà giao dịch X Cmt_trader viết trên tài khoản X (Twitter cũ) rằng: "Mức giá 74.400 và 49.180 sẽ là hai mốc thanh khoản quan trọng nhất trong 'mùa đông Bitcoin' năm nay".

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, nhà giao dịch CryptoBullet đặc biệt chú ý đến việc thị trường đã phá vỡ đường trung bình động hàm mũ 21 tuần (EMA). Các cú sập lịch sử trước đây thường bắt đầu bằng chỉ dấu quan trọng này.

Dựa trên tín hiệu cắt xuống của đường EMA 21 tuần trong tuần trước, nhà phân tích Rekt Capital ủng hộ quan điểm giá Bitcoin sẽ tiếp tục giảm. "Cho đến nay, các dấu hiệu lịch sử đang lặp lại. Giá Bitcoin đã giảm 17% từ vùng 90.000 USD xuống 78.000 USD kể từ khi giao điểm EMA diễn ra", Rekt Capital bình luận.

Về tổng thể, các nghiên cứu onchain mới nhất vẫn giữ vững quan điểm cho rằng thị trường tiền mã hóa vẫn còn nhiều biến động mạnh trong dài hạn. Nền tảng phân tích onchain CryptoQuant cho rằng hiện tại giá giao dịch trên chuỗi thấp hơn giá trị thực tế mà các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong khoảng 12 - 18 tháng. Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho thấy một đợt bán tháo để cắt lỗ có thể diễn ra.

Trong một bài đăng trên blog Quicktake, nhà phân tích Crazzyblockk cảnh báo: "Theo lịch sử, khi giá phá vỡ và duy trì dưới mức giá gốc, thị trường sẽ chuyển từ các đợt điều chỉnh thông thường sang các chế độ giảm giá mang tính cấu trúc, không đơn thuần là các đợt điều chỉnh ngắn hạn".