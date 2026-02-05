Giá Bitcoin hôm nay 5.2.2026: 99 tỉ USD bốc hơi, Mỹ tuyên bố 'không cứu BTC'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu. Trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) mất thêm 4,2% giá trị. Tính đến 7 giờ 40, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 72.883 USD.

Như vậy, trong vòng một tuần qua, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất 18,2% giá trị. Vốn hóa toàn thị trường Bitcoin hiện còn 1.459 tỉ USD, rời bảng xếp hạng 10 tài sản giá trị nhất thế giới, xuống vị trí thứ 13, sau Tesla và Broadcom.

Trên Bitstamp, có lúc giá Bitcoin giảm xuống còn 72.500 USD, mức thấp nhất trong vòng 15 tháng qua. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua, tiếp tục có thêm khoảng 800 triệu USD trên thị trường phái sinh bị thanh lý do thị trường biến động mạnh.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ 40 ngày 5.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tiếp tục giảm sâu đến 3,86%, ước đạt 2.470 tỉ USD. Như vậy trong vòng 24 giờ, thị trường đã bốc hơi 99 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm giá sâu xuống còn 2.150 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 8%, 5% và 6,85%.

Tâm lý chung của nhà đầu tư trên thị trường tiền mã hóa tiếp tục rơi về mức sợ hãi cực độ (11 điểm), giảm 3 điểm so với hôm qua.

Mỹ tuyên bố 'không cứu Bitcoin'

Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động. Cổ phiếu của các công ty công nghệ bị bán tháo đã gây áp lực lên thị trường tài sản mã hóa.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục bị bán tháo, giá giảm sâu, nhiều người kỳ vọng Mỹ sẽ mua vào Bitcoin để tăng nguồn cung trong kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 4.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định không chỉ đạo các ngân hàng tư nhân mua thêm Bitcoin trong bối cảnh thị trường suy thoái.

Theo sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3.2025 về quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Tổng thống Donald Trump, Mỹ có thể mua thêm BTC thông qua các vụ tịch thu tài sản hoặc các chiến lược không ảnh hưởng đến ngân sách. Điều này đồng nghĩa chính phủ Mỹ sẽ không mua thêm Bitcoin khi giá giảm sâu, trái với kỳ vọng của nhiều người.

Bộ trưởng Bessent tiết lộ thêm số Bitcoin trị giá 500 triệu USD chính phủ Mỹ tịch thu được nay đã tăng vọt lên hơn 15 tỉ USD.

Giờ đây, mọi sự tập trung đang đổ dồn về Binance, sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, tuyên bố sẽ hoán đổi quỹ SAFU trị giá 1 tỉ USD sang BTC. Theo dữ liệu từ Blockchain.com, ngày 3.2, Binance đã mua số Bitcoin này ở vùng giá 77.409 USD, tương đương 101 triệu USD. Hôm qua, sàn giao dịch này tiếp tục mua thêm 1.315 BTC, tương đương 100 triệu USD. Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày, Binance đã tích lũy thêm 2.630 BTC (201 triệu USD).

Việc Binance tuyên bố hoán đổi 1 tỉ USD trong quỹ SAFU sang Bitcoin trong vòng 30 ngày được xem là điểm tựa hiếm hoi của thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt bán tháo. Quá trình mua vào Bitcoin của Binance sẽ diễn ra dần dần để thị trường không bị sốc và duy trì cân bằng cung cầu. Cơ chế hoán đổi sẽ được thực hiện tự động, nếu giá Bitcoin giảm khiến giá trị quỹ SAFU rơi xuống ngưỡng quy định, Binance sẽ lập tức mua thêm BTC để đưa tổng giá trị về mức 1 tỉ USD.

Giới phân tích đánh giá đây là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ trong lúc thị trường biến động lớn. Không phải chiến lược giá của các cá voi mà là cam kết dài hạn đến từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới.