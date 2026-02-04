Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhà đầu tư chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa sẽ nộp thuế 0,1%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/02/2026 17:37 GMT+7

Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.

Theo đó, Dự thảo Thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ quy định chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nhà đầu tư chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa sẽ nộp thuế 0,1% - Ảnh 1.

Bộ Tài chính dự thảo quy định thuế đối với tài sản mã hóa

ẢNH: NGỌC THẠCH

Nhà đầu tư là tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20% (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 67/2025/QH15). Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. Doanh nghiệp là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua nền tảng giao dịch tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1%. 

Tin liên quan

Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế

Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế

Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới giúp khoản lương, thưởng tết của người lao động chi trả trong tháng 1 này nhiều hơn hẳn.

Khám phá thêm chủ đề

tài sản mã hóa Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận