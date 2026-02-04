Nhà đầu tư chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa sẽ nộp thuế 0,1%

Theo đó, Dự thảo Thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ quy định chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính dự thảo quy định thuế đối với tài sản mã hóa ẢNH: NGỌC THẠCH

Nhà đầu tư là tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20% (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 67/2025/QH15). Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng. Doanh nghiệp là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua nền tảng giao dịch tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1%.