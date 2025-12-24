Xử phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật về lực lượng công an

Ngày 24.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định xử phạt ông N.V.T (47 tuổi, ở xã Bình Tân) 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về lực lượng công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh, làm rõ ông N.V.T đã sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Toàn" bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.V.T thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.

Ông N.V.T bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về lực lượng công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 17.12, Công an phường Chơn Thành (Đồng Nai) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.D (63 tuổi, ở phường Chơn Thành) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Ông Đ.V.D tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo Công an phường Chơn Thành, ngày 22.11 ông Đ.V.D đã đăng tải và chia sẻ lại một nội dung trên Facebook phản ánh không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Nội dung này sử dụng nhiều thông tin cường điệu, sai lệch, mô tả hậu quả thiên tai một cách không chính xác, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiếp cận thông tin.

Qua xác minh cho thấy các thông tin nêu trên không đúng với tình hình thực tế, làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân, gây hoang mang dư luận và tác động tiêu cực đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn.

Làm việc với công an, ông Đ.V.D đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, do thiếu hiểu biết về mạng xã hội, quá trình tiếp cận thông tin chưa chọn lọc nên đã dẫn đến việc chia sẻ thông tin sai lệch, không đúng sự thật.

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.