Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật về lực lượng công an

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/12/2025 19:36 GMT+7

Đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng công an, một người đàn ông tại Đồng Nai đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 24.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định xử phạt ông N.V.T (47 tuổi, ở xã Bình Tân) 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về lực lượng công an.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh, làm rõ ông N.V.T đã sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Toàn" bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.V.T thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật về lực lượng công an - Ảnh 1.

Ông N.V.T bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về lực lượng công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 17.12, Công an phường Chơn Thành (Đồng Nai) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.D (63 tuổi, ở phường Chơn Thành) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người thông tin sai sự thật về lực lượng công an - Ảnh 2.

Ông Đ.V.D tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo Công an phường Chơn Thành, ngày 22.11 ông Đ.V.D đã đăng tải và chia sẻ lại một nội dung trên Facebook phản ánh không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Nội dung này sử dụng nhiều thông tin cường điệu, sai lệch, mô tả hậu quả thiên tai một cách không chính xác, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiếp cận thông tin.

Qua xác minh cho thấy các thông tin nêu trên không đúng với tình hình thực tế, làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân, gây hoang mang dư luận và tác động tiêu cực đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn.

Làm việc với công an, ông Đ.V.D đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, do thiếu hiểu biết về mạng xã hội, quá trình tiếp cận thông tin chưa chọn lọc nên đã dẫn đến việc chia sẻ thông tin sai lệch, không đúng sự thật.

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Tin liên quan

Xử phạt 2 người lan truyền clip sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

Xử phạt 2 người lan truyền clip sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

Công an Cà Mau vừa xử phạt 2 phụ nữ đăng clip và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), gây hoang mang dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

thông tin sai sự thật về lực lượng công an Đồng Nai Xử phạt vi phạm hành chính thông tin bịa đặt mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận