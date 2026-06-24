Công an xác định được người phát tán tin giả 'tôm khô làm từ cao su non'

Ngày 24.6, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non" tại địa bàn xã Cái Nước là tin giả, không đúng sự thật.

Hiện lực lượng chức năng đã cơ bản xác định được đối tượng liên quan đến việc phát tán thông tin và tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi thông tin thất thiệt nhắm vào sản phẩm tôm khô - một trong những đặc sản truyền thống gắn với thương hiệu địa phương của Cà Mau.

Công an Cà Mau đã xác định được người tung tin giả tôm khô làm bằng cao su non ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngành chức năng đánh giá nội dung lan truyền trên mạng xã hội đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tác động tiêu cực đến uy tín ngành hàng tôm khô của địa phương.

Theo thông tin được cơ quan chức năng xác minh, ngày 23.6, trên trang Facebook, TiKtoK "Góc Nhìn Tri Thức" xuất hiện bài đăng dài gần 4 phút với nội dung cho rằng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc bị cấm, bà trùm bật khóc tra tay vào còng, kèm hình ảnh minh họa lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa và sản phẩm tôm khô.

Bài đăng nhanh chóng thu hút khoảng 17.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt bình luận, gây xôn xao dư luận.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy không có vụ việc nào xảy ra như nội dung được đăng tải. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau cũng chưa phát hiện trường hợp sản xuất hoặc kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Liên quan vụ việc, ông Nghiêm Thanh Miền, Phó chủ tịch UBND xã Cái Nước, cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả xác minh cho thấy không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở xã Cái Nước) bị bắt vì sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng.

Theo cơ quan này, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.