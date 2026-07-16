Sở Nội vụ Cà Mau nói gì về khoản 704 triệu dùng khắc phục sau thanh tra?

Ông Nguyễn Minh Thất, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, vừa ký văn bản trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan vụ ông Trần Quốc Việt, cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh này sử dụng tiền cơ quan để khắc phục theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Theo Sở Nội vụ, ông Việt sử dụng nguồn tiền của Trung tâm lưu trữ lịch sử để nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý theo kết luận thanh tra là sai quy định về quản lý tài chính công.

Ông Trần Quốc Việt, cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, chỉ đạo mượn tiền của trung tâm để nộp theo kết luận thanh tra ẢNH: G.B

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện kết luận thanh tra, ông Việt đang là Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến đơn vị. Do đó, ông Việt đã chỉ đạo mượn nguồn tiền của trung tâm để nộp.

Sở Nội vụ cho rằng số tiền phải nộp là trách nhiệm của Trung tâm lưu trữ lịch sử, không phải khoản khắc phục sai phạm cá nhân của ông Trần Quốc Việt.

Theo văn bản, Trung tâm lưu trữ lịch sử đã khắc phục 269 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương. Số tiền chưa có biện pháp khắc phục là 435 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền được đề cập là 704 triệu đồng.

Liên quan trách nhiệm quản lý, Sở Nội vụ cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, cơ quan này đã xem xét trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu Trung tâm lưu trữ lịch sử.

Ông Trần Quốc Việt, cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử.

Đối với việc chi trả tiền lương cho ông Việt, Sở Nội vụ cho biết sau khi phát hiện sự việc, Giám đốc Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử rà soát, báo cáo.

Theo báo cáo của trung tâm, do thời điểm cuối năm, công việc của đơn vị phát sinh nhiều, trùng với kỳ xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Cà Mau nên việc trả lương tháng 2 và tháng 3.2026 cho ông Việt bị tạm chậm. Sau đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã chi trả đầy đủ tiền lương cho ông Trần Quốc Việt cùng bảng lương tháng 4.2026.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo ngày 30.1.2026 của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, sau khi Kết luận 32/KL-TT ngày 29.12.2023 tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau các viên chức liên quan đã thực hiện việc nộp lại tiền thanh toán công chỉnh lý tài liệu vượt quy định theo Quyết định số 165/QĐ-TT ngày 29.12.2023 của Thanh tra tỉnh.

Kết quả, 17/18 người đã hoàn tất trách nhiệm khắc phục, với tổng số tiền thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hơn 2,858 tỉ đồng, chỉ còn ông Trần Quốc Việt chưa nộp đủ, với số tiền còn lại hơn 181 triệu đồng.

Ngoài khoản nêu trên, ông Việt còn liên quan đến số tiền hơn 704 triệu đồng theo Quyết định số 167/QĐ-TT và Quyết định số 168/QĐ-TT ngày 29.12.2023 của Thanh tra tỉnh. Khoản tiền này được xác định ông Việt tự ý chỉ đạo kế toán thực hiện 2 phiếu ủy nhiệm chi từ tài khoản Kho bạc Nhà nước và một chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc khắc phục kết luận thanh tra.