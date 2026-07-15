Công an Cà Mau: Thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn là sai sự thật

Ngày 15.7, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin về một vụ tai nạn giao thông được cho là xảy ra trong quá trình lực lượng CSGT truy đuổi phương tiện với tốc độ cao, đang lan truyền trên mạng xã hội, là tin sai sự thật.

Theo nội dung được đăng tải, lực lượng CSGT "truy đuổi một phương tiện bị tình nghi vi phạm giao thông với tốc độ cao", sau đó xảy ra va chạm. Bài viết còn đề cập việc cơ quan chức năng đang xác minh, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ nguồn chính thống và tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Công an Cà Mau bác bỏ thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung đang được chia sẻ.

Theo cơ quan công an, hình ảnh xuất hiện trong bài đăng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó lồng ghép vào một câu chuyện không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng CSGT. Việc sử dụng hình ảnh có tính trực quan, kèm theo những chi tiết không có căn cứ, có thể khiến người đọc nhầm tưởng đây là một vụ việc có thật.

Các nội dung liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn, hoạt động của lực lượng chức năng và những tình tiết xung quanh vụ việc cũng được xác định không đúng sự thật.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thông tin này có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an lưu ý hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội không đồng nghĩa nội dung đi kèm đã được kiểm chứng. Việc sử dụng hình ảnh do AI tạo ra, sau đó thêm thắt, xuyên tạc hoặc gán cho hình ảnh một câu chuyện khác là cách thức đang được sử dụng để tăng tính thuyết phục, thu hút bình luận và lượt chia sẻ.

Đối với thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông hoặc hoạt động của cơ quan chức năng, người dùng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với thông tin do cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống công bố trước khi bình luận hoặc chia sẻ.

Đối với nội dung đang lan truyền, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân không tương tác, tránh vô tình làm gia tăng phạm vi phát tán thông tin sai sự thật.



