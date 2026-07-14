Xe tải bám làn trái cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, CSGT xử phạt tài xế

Trên trang fanpage chính thức, Cục CSGT mới đây cho biết vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp tài xế lái xe tải di chuyển chậm trên cao tốc, nhưng cố tình chạy trên làn trong cùng sát dải phân cách.

Theo hình ảnh từ đoạn video được đơn vị này đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 28 phút ngày 12.7.2026 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tài xế lái xe tải bám làn trái cao tốc, bị CSGT xử phạt - Video: Cục CSGT

Thời điểm nói trên, một xe tải màu trắng đang di chuyển trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hướng về TP.HCM. Khi đến khu vực gần cầu vượt đường Sông Nhạn - Dầu Giây, xe tài này dù đi rất chậm nhưng vẫn cố tình "bám" làn trái (làn trong cùng sát dải phân cách, thường cho các xe lưu thông tốc độ cao hơn). Tình huống lái xe bất chấp quy định gây cản trở giao thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc tuân thủ quy định phân làn trên cao tốc, đặc biệt là trên các tuyến đã được điều chỉnh tổ chức giao thông. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, làn trái trên cao tốc được thiết kế chủ yếu để phục vụ nhu cầu vượt xe. Vì vậy, phương tiện chỉ nên sử dụng làn này trong thời gian ngắn khi vượt, sau đó cần nhanh chóng quay trở lại làn bên phải. Việc chiếm dụng làn vượt trong thời gian dài không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác của tuyến đường, mà còn có thể gây ra hiệu ứng "dồn xe", buộc các phương tiện phía sau phải chuyển làn hoặc vượt phải trong những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm.

Không chỉ gây ức chế cho các tài xế khác, hành vi "bám làn trái" còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Trong điều kiện phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống xử lý thiếu chính xác như phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không đi đúng làn đường quy định trên cao tốc (điểm b, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.



