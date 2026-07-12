Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 6.7.2026 trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, thời điểm nói trên, ô tô con mang biển kiểm soát 50H-518.xx bất chấp luật, không chỉ phóng nhanh trên đường Đinh Tiên Hoàng mà còn liều lĩnh chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều tại đoạn đường có vạch kẻ đôi liền nét (trường hợp không được phép vượt). Thậm chí, khi phát hiện xe ngược hướng, tài xế này còn không chịu giảm tốc để tránh. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng theo kiểu đối đầu.

Kinh hoàng ô tô con vượt "như tự sát", suýt gây tai nạn đối đầu - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ phía Cục CSGT, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngày 9.7.2026, Tổ CSGT số 1 Đà Lạt đã mời chủ phương tiện là ông N.Đ.C (trú tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), là người trực tiếp điều khiển phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông C đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được việc vượt xe trái quy định có thể gây nguy hiểm, dẫn đến tai nạn giao thông.

Vượt xe thế nào cho đúng? Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



