Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Xe khách cướp đường vượt ẩu, ép ô tô con vào lề cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Bất chấp trời mưa đường trơn, lại đông phương tiện lưu thông, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe khách vượt ẩu, chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều trên cao tốc, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con.

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra mới đây trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong điều kiện trời mưa, đường trơn. Lúc này, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách giường nằm màu đỏ, mang biển kiểm soát 24B-007.49 đang bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Xe khách cướp đường vượt ẩu trên cao tốc, ép xe còn vào lề cao tốc - VIDEO: CỤC CSGT

Tình huống lái xe quá cẩu thả suýt gây hậu quả nghiêm trọng khi xe khách buộc phải phanh gấp dẫn đến mất lái sắp lật trên đường. Trong khi ô tô con phải nép sát vào ta-luy bên đường để tránh.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6 xác minh, xử lý. Qua đó xác định người điều khiển xe khách nói trên là ông N.V.T (sinh năm 1978, trú tại Tổ 3, phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ). Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi điểu khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định (làn đường ngược chiều).

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy (điểm b, khoản 5, điều 6).

- Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Xe sang Mercedes chuyển làn ẩu, bị đâm xoay ngang trên cao tốc

Xe sang Mercedes chuyển làn ẩu, bị đâm xoay ngang trên cao tốc

Di chuyển với tốc độ lên đến gần 100 km/giờ nhưng tài xế xe sang Mercedes-Benz vẫn điều khiển xe chuyển làn ẩu, dẫn đến va chạm liên hoàn trên cao tốc.

Lái xe đầu kéo lạng lách chèn đường xe khác, tài xế bị phạt gần 50 triệu

Kinh hoàng ô tô lại chạy ngược chiều cao tốc, phạt tài xế gần 40 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Xe khách xe khách vượt ẩu vượt ẩu cướp đường cao tốc lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận