Xe khách cướp đường vượt ẩu, ép ô tô con vào lề cao tốc

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra mới đây trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong điều kiện trời mưa, đường trơn. Lúc này, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách giường nằm màu đỏ, mang biển kiểm soát 24B-007.49 đang bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Xe khách cướp đường vượt ẩu trên cao tốc, ép xe còn vào lề cao tốc - VIDEO: CỤC CSGT

Tình huống lái xe quá cẩu thả suýt gây hậu quả nghiêm trọng khi xe khách buộc phải phanh gấp dẫn đến mất lái sắp lật trên đường. Trong khi ô tô con phải nép sát vào ta-luy bên đường để tránh.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6 xác minh, xử lý. Qua đó xác định người điều khiển xe khách nói trên là ông N.V.T (sinh năm 1978, trú tại Tổ 3, phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ). Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi điểu khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định (làn đường ngược chiều).

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy (điểm b, khoản 5, điều 6). - Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.



