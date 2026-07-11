CSGT phạt tài xế xe bán tải chạy ẩu, va quẹt với xe khác… rồi bỏ chạy

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 22 giờ 32 phút ngày 20.6.2026 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông. Thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, tài xế giật mình khi từ phía sau xuất hiện một xe bán tải hiệu Ford Ranger Raptor màu xám, đang di chuyển ở làn bên cạnh bất ngờ vượt lên, sau đó đột ngột đánh lái chuyển làn, tạt đầu ô tô gắn camera hành trình dẫn đến va chạm.

Đáng nói, sau khi gây va quệt, tài xế xe bán tải sau đó không dừng lại giải quyết vụ việc mà cố tình nhấn ga bỏ chạy.

CSGT phạt tài xế xe bán tải chạy ẩu, va quệt với xe khác… rồi bỏ chạy - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản xử lý người điều khiển ô tô bán tải vi phạm.

Cụ thể, qua quá trình làm việc, người điều khiển xe ô tô bán tải đã thừa nhận vụ va chạm sau khi xem lại hình ảnh phản ánh và cho biết do không biết đã xảy ra va chạm nên tiếp tục điều khiển phương tiện rời đi. Người điều khiển phương tiện đã chấp hành việc xử lý theo quy định.

Phía người phản ánh xác nhận phương tiện chỉ bị trầy xước nhẹ, không yêu cầu bồi thường thiệt hại và cho biết việc gửi phản ánh nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời bày tỏ sự ghi nhận, cảm ơn lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và đúng pháp luật.

Vượt xe thế nào cho đúng? Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.