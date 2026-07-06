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Xe Xe - Giao thông

Tài xế đỗ xe sang Lexus giữa đường rồi... ngang nhiên bỏ đi

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Bất chấp các phương tiện lưu thông phía sau, tài xế ngang nhiên lái ô tô hạng sang hiệu Lexus dừng đỗ ngay giữa đường; sau đó xuống xe rời đi.

Tình huống giao thông gây bức xúc diễn ra vào khoảng 9 giờ 51 phút ngày 5.7.2026 trên đường Bertrand Russell, đoạn qua địa bàn phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Tài xế đỗ xe sang Lexus giữa đường rồi... ngang nhiên bỏ đi. VIDEO: OFFB

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Tôn Dạt Tiên. Khi vừa rẽ vào đường Bertrand Russell (hướng ra Nguyễn Lương Bằng), tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con khác màu đen, hiệu Lexus RX350, mang biển kiểm soát 51H-494.76 do một người đàn ông điều khiển đang di chuyển bất ngờ dừng đỗ trên đường.

Đáng nói, thay vì điều khiển xe nép vào sát lề đường, tài xế này lại ngang nhiên đỗ ngay giữa lòng đường (song song với một xe khác đã đỗ từ trước) rồi xuống xe thản nhiên bỏ đi. Tình huống "khó đỡ" khiến người lái ô tô gắn camera hành trình bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Vụ việc may mắn không dẫn đến va chạm nhưng gây cản trở giao thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (điểm e, khoản 3, điều 6).

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).

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