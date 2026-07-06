Tình huống giao thông gây bức xúc diễn ra vào khoảng 9 giờ 51 phút ngày 5.7.2026 trên đường Bertrand Russell, đoạn qua địa bàn phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Tài xế đỗ xe sang Lexus giữa đường rồi... ngang nhiên bỏ đi. VIDEO: OFFB

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Tôn Dạt Tiên. Khi vừa rẽ vào đường Bertrand Russell (hướng ra Nguyễn Lương Bằng), tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con khác màu đen, hiệu Lexus RX350, mang biển kiểm soát 51H-494.76 do một người đàn ông điều khiển đang di chuyển bất ngờ dừng đỗ trên đường.

Đáng nói, thay vì điều khiển xe nép vào sát lề đường, tài xế này lại ngang nhiên đỗ ngay giữa lòng đường (song song với một xe khác đã đỗ từ trước) rồi xuống xe thản nhiên bỏ đi. Tình huống "khó đỡ" khiến người lái ô tô gắn camera hành trình bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Vụ việc may mắn không dẫn đến va chạm nhưng gây cản trở giao thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.