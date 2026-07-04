Ô tô 'nháy đèn' loạn xạ trên đường, tài xế đã bị CSGT xử phạt

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22.6.2026, trên đường đê Phù Đổng, thuộc địa bàn TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường thì đê Phù Đổng, tài xế phẫn nộ khi phát hiện ở hướng ngược lại xuất hiện một xe khác màu xám, mang biển kiểm soát 29E-632.54 đang liên tục nháy đèn. Đáng nói, trên ô tô này ngoài các đèn trang bị sẵn từ nhà sản xuất, chủ xe còn "độ" thêm các đèn khác có công suất lớn, gắn trên nắp ca-pô.

Tài xế lái ô tô "đá đèn" loạn xạ trên đường đã bị CSGT xử phạt. VIDEO: CỤC CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua mạng xã hội, Cục đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội khẩn trương xác minh, xử lý. Qua đó xác định người điều khiển ô tô nói trên là ông Đ.Đ.B (sinh năm 1991, trú tại xã Phù Đổng, TP.Hà Nội). Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi "điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước".

Cục CSGT nhấn mạnh, việc tự ý lắp thêm đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm. Do đó, Cục khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và đúng pháp luật.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định (điểm a, khoản 3, điều 13). - Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.



