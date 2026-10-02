Bí thư Thành ủy Cần Thơ phê bình tình trạng giải quyết công việc lòng vòng

Phê bình 10 xã, phường Cần Thơ giải ngân chậm

Ngày 2.10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12, khóa I (mở rộng), nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý 4/2026.

Nhìn lại 9 tháng qua, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật về thu ngân sách (80%), giải ngân vốn đầu tư công (gần 59%), tăng trưởng (7,89%, xếp 29 cả nước).

Để có được những con số trên, bên cạnh sự quyết liệt vào cuộc của hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp cũng đã đồng hành rất tích cực.

Ông Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, nếu các sở ngành, địa phương làm tốt hơn thì tăng trưởng đã vượt hơn 8%. Việc giải ngân cũng không dừng lại ở con số gần 59%, để tạo ra một áp lực lớn khi phải đạt hơn 41% chỉ trong 3 tháng cuối năm.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ một số lĩnh vực còn chậm, chưa đạt hiệu quả. Chẳng hạn như ở một số khâu xây nhà ở xã hội, khám sức khỏe cho người dân và lập sổ sức khỏe điện tử, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu từ các ngành thành phố xuống xã phường. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cơ bản hoàn thành, nhưng công tác rà soát, điều tiết và bố trí giáo viên giữa các trường, đơn vị vẫn chưa theo kịp yêu cầu .

Với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bí thư Cần Thơ nhắc nhở trong quý 4/2026, thành phố dự kiến tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện lớn. Yêu cầu đặt ra là làm rõ tiến độ chuẩn bị về quy mô, nguồn lực. Việc chỉ đạo đã triển khai, cần phải báo cáo sớm. Bởi hiện nay đa số phần việc phải qua đấu thầu, không tranh thủ thời gian thì không kịp.

Về nguyên nhân của sự chậm trễ, ông Đỗ Thanh Bình nghiêm khắc phê bình tình trạng giải quyết công việc "lòng vòng". Việc đã giao, được giao , đã họp bàn nhiều lần , nhưng hồ sơ vẫn chuyển qua lại giữa các sở ngành, do chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết tới cùng .

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư không bám hiện trường , cơ quan tham mưu chậm đưa ra phương án , địa phương chưa quyết liệt trong bồi thường, tái định cư .

Trách nhiệm trước hết thuộc về công tác điều hành, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trực tiếp là các chủ đầu tư, các sở ngành chuyên môn và lãnh đạo các xã phường. Việc theo dõi, đôn đốc của một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực cũng có lúc chưa sâu sát . Vẫn còn xã này phường kia yếu cái này cái nọ nhưng thiếu sự chỉ đạo, uốn nắn nâng lên .

Phải bỏ tư tưởng "việc anh khác, việc tôi khác"

Tại hội nghị, khi đề cập đến nguồn vốn giao cho các địa phương, ông Đỗ Thanh Bình biểu dương 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao , gồm: Ngã Bảy, Vĩnh Thuận Đông, Ngã Năm, Thới An Đông, Long Bình, Mỹ Phước, Xà Phiên, Long Mỹ, Mỹ Xuyên và An Bình.

Đồng thời, thẳng thắn nêu tên 10 xã, phường chưa làm tốt việc này, là: Tân Lộc, Trường Xuân, Phong Nẫm, Phú Lộc, Vĩnh Lợi, Hiệp Hưng, Long Hưng, Phú Hữu, Cái Khế và Tân Phú.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: THANH DUY

Với các địa phương bị phê bình, ông Đỗ Thanh Bình đề nghị người đứng đầu phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, phần việc còn tồn đọng và thời hạn khắc phục . Không để vốn đã giao tiếp tục nằm chờ qua những tháng cuối năm , không để có tiền mà phải chờ việc . Thành phố không có nhiều nguồn lực, vì vậy, xã nào làm không được thì vốn sẽ điều chuyển sang xã khác.

Với 3 tháng cuối năm, ông Đỗ Thanh Bình đề nghị thành phố cố gắng thu ngân sách ít nhất 9.000 tỉ đồng, để cả năm 2026 đạt 110,92%. Đồng thời, nỗ lực giải ngân hơn 8.000 tỉ đồng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần đặt nhiều tâm huyết.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Đỗ Thanh Bình nhắc nhở các chủ đầu tư, sở ngành phải biết trách nhiệm của mình và biết phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi thời gian qua, một số ngành chưa làm tốt, vẫn còn việc này việc khác, việc anh khác việc tôi khác, không tạo điều kiện thuận lợi để nhau phát triển tốt. Hạn chế này mọi người phải sửa, phải biết nghĩ đến việc chung. Không nên bắt bẻ chuyện này chuyện kia, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng nhấn mạnh, việc huy động và xin nguồn lực không dễ, phân bổ cũng khó. Nhiều xã, phường đang rất cần tiền để đầu tư, nhưng lại có tình trạng sở ngành không làm được việc thì lại "trả vốn". Tới đây, Thành ủy sẽ quyết liệt truy trách nhiệm, xử lý mạnh nếu tình trạng này còn diễn ra.