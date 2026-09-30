Mũi Né thu ngân sách đạt gần 186% kế hoạch

Mũi Né dẫn đầu thu ngân sách

Theo ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, đến ngày 30.9, địa phương thu ngân sách hơn 252,7 tỉ đồng, đạt 185,82% kế hoạch tỉnh giao. Kết quả trên chủ yếu đến từ các khoản thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số nguồn thu khác.

Trong 9 tháng đầu năm, du lịch, thủy sản và dịch vụ tiếp tục là những lĩnh vực đóng góp quan trọng cho kinh tế Mũi Né. Riêng du lịch, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Mũi Né giúp địa phương thu hút 1,72 triệu lượt khách. Trong tháng 9, Mũi Né đón hơn 168.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 10%.

Ở lĩnh vực thủy sản, thời tiết và ngư trường khá thuận lợi, ngư dân tiếp tục bám biển khai thác mùa cá nam, sản lượng đạt khá. Địa phương đồng thời tăng cường kiểm soát khai thác IUU, rà soát đăng kiểm và cấp xác nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá.

Về đầu tư công, Mũi Né đã giải ngân 20,529 tỉ đồng, đạt 84,82% kế hoạch. Trong 3 tháng cuối năm, địa phương còn phải hoàn thành 15,18% kế hoạch vốn còn lại.

Tuy nhiên, Mũi Né vẫn còn không ít khó khăn. Tình trạng lấn, chiếm đất công, lòng, lề đường kéo dài nhiều năm, tính chất phức tạp nên chưa thể xử lý dứt điểm. Chính quyền phường đã tổ chức cưỡng chế thu hồi 845,2 m² đất công bị lấn chiếm tại khu phố Long Sơn.

Đánh bắt hải sản giữ vai trò mũi nhọn, tạo sinh kế cho người dân Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cũng còn chậm. Riêng dự án tuyến đường ven biển vẫn vướng xác minh nguồn gốc, pháp lý đất, xác định ranh giới, kiểm đếm và di dời mồ mả.

Trong 9 tháng đầu năm, Mũi Né xảy ra 3 vụ án nghiêm trọng, công an thu giữ súng, đạn. Tai nạn giao thông cũng tăng, số người chết cao hơn cùng kỳ.

Phan Thiết, Phú Thủy, La Gi giải ngân trong nhóm cao nhất

Tại phường Phan Thiết, 9 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón hơn 871.000 lượt khách, tăng 16,44% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 109,9% dự toán tỉnh giao. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt trên 95%, thuộc nhóm cao nhất tỉnh.

Khai thác thủy hải sản tiếp tục là một điểm nhấn trong phát triển kinh tế của Phan Thiết. Sản lượng 9 tháng đạt gần 80% kế hoạch năm. Công tác quản lý tàu cá được tăng cường; toàn bộ tàu cá từ 15 m trở lên đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định về chống khai thác IUU.

Đến ngày 30.9, phường Phan Thiết đã thu ngân sách đạt 109,9 % dự toán cả năm tỉnh giao ẢNH: QUẾ HÀ

Sau sắp xếp, phường Phan Thiết có 57 cơ sở nhà, đất dôi dư. Một phần đã được chuyển đổi công năng, đưa vào khai thác; số còn lại đang chờ phương án xử lý.

UBND phường Phan Thiết cũng thừa nhận vẫn còn nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trễ hạn.

Trong khi đó, phường Phú Thủy thu ngân sách sau 9 tháng đạt gần 74% dự toán, dự báo cả năm đạt khoảng 110%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,29% kế hoạch vốn tỉnh giao.

Về du lịch - dịch vụ, từ đầu năm Phú Thủy đón khoảng 307.000 lượt khách, gồm 249.000 lượt khách trong nước và 58.000 lượt khách quốc tế. Việc chỉnh trang, đưa vào sử dụng công viên biển Đá Ông Địa góp phần tạo thêm điểm nhấn cảnh quan phục vụ người dân và du khách.

Phường Phú Thủy đưa công viên biển Đá Ông Địa vào khai thác sau nâng cấp ẢNH: QUẾ HÀ

Tại phường La Gi, 9 tháng đầu năm ước đón 119.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 39.600 lượt, tăng 168,5% so với cùng kỳ. Đến ngày 30.9, thu ngân sách của phường ước đạt 86,294 tỉ đồng, bằng 78,48% dự toán.

Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,495 tỉ đồng, tương đương 86% kế hoạch, vượt chỉ tiêu 65% tỉnh giao.

Kết quả trên cho thấy tại nhiều địa phương phía đông, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang đạt mức khá, trong khi thu ngân sách cũng có chuyển biến tích cực.

Phan Rí Cửa khai thác hơn 25.000 tấn hải sản Theo UBND xã Phan Rí Cửa, 9 tháng đầu năm, với đội tàu 1.172 chiếc, sản lượng khai thác hải sản của xã đạt 25.330 tấn, bằng 72,26% kế hoạch năm. Trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, địa phương ghi nhận 2 tàu cá vi phạm, đã xử phạt. Thu ngân sách của Phan Rí Cửa đạt 62 tỉ đồng, bằng 166,7% dự toán tỉnh giao. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến tháng 9 đạt 77%, dự kiến đến tháng 12.2026 hoàn thành 100% kế hoạch. Về an ninh trật tự, trong 9 tháng, Phan Rí Cửa xảy ra 14 vụ vi phạm hình sự và 3 vụ vi phạm hành chính. Đáng chú ý, một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.



