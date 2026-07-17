6 tháng, Quảng Ngãi thu ngân sách hơn 19.105 tỉ đồng

Thông tin trên được bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng nay 17.7.

Kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 17.7 ẢNH: P.A

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 77.110 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 12.189,7 tỉ đồng, tăng 3,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 30.264 tỉ đồng, tăng 12,67%; khu vực dịch vụ đạt 24.109 tỉ đồng, tăng 8,12%.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại kỳ họp ẢNH: P.A

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế địa phương. Hai ngành công nghiệp chủ lực là lọc hóa dầu và thép đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, sản phẩm lọc hóa dầu tăng 4,4%, khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành ổn định ở công suất cao. Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã phục hồi sản xuất, đưa xăng sinh học E10 RON95 ra thị trường, góp phần củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu xanh.

Trong khi đó, sản lượng thép tăng mạnh 45,5% nhờ dây chuyền số 2 của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất đi vào vận hành, nâng tổng công suất lên 5,6 triệu tấn mỗi năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi sáng 17.7 ẢNH: P.A

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 73.734 tỉ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,9% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.105,6 tỉ đồng, bằng 56,4% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 11.867,6 tỉ đồng, tăng 14,8% và hoàn thành 51,5% dự toán năm.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11.996 tỉ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tạo dư địa cho tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.